Уважаеми колеги и приятели металурзи,

На 5 ноември – Деня на металурга, изразяваме своето уважение към всички, чийто труд е в основата на развитието на металургичната индустрия и на българската икономика.

Металургията е отрасъл, който изисква отдаденост, отговорност и постоянство. В условията на динамични промени и нови технологични предизвикателства именно опитът, уменията и човешкият потенциал са в основата на устойчивия успех.

За „Алкомет“ 2026 година е важен етап в развитието на компанията. С реализирането на ключови инвестиционни проекти разширихме производствените си възможности и направихме още една крачка към по-модерно и конкурентоспособно производство.

Зад всеки постигнат резултат стоят хората. Затова отправяме специална благодарност към нашите служители за тяхната всеотдайност, отговорност и принос към общия успех на компанията.

Пожелаваме на всички металурзи здраве, удовлетворение от труда и увереност в утрешния ден. Нека с общи усилия продължаваме да градим силна и модерна индустрия, с която България да се гордее!

Честит Ден на металурга!

С уважение,

Ръководството на „Алкомет“ АД