Уважаеми колеги и приятели металурзи,
На 5 ноември – Деня на металурга, изразяваме своето уважение към всички, чийто труд е в основата на развитието на металургичната индустрия и на българската икономика.
Металургията е отрасъл, който изисква отдаденост, отговорност и постоянство. В условията на динамични промени и нови технологични предизвикателства именно опитът, уменията и човешкият потенциал са в основата на устойчивия успех.
За „Алкомет“ 2026 година е важен етап в развитието на компанията. С реализирането на ключови инвестиционни проекти разширихме производствените си възможности и направихме още една крачка към по-модерно и конкурентоспособно производство.
Зад всеки постигнат резултат стоят хората. Затова отправяме специална благодарност към нашите служители за тяхната всеотдайност, отговорност и принос към общия успех на компанията.
Пожелаваме на всички металурзи здраве, удовлетворение от труда и увереност в утрешния ден. Нека с общи усилия продължаваме да градим силна и модерна индустрия, с която България да се гордее!
Честит Ден на металурга!
С уважение,
Ръководството на „Алкомет“ АД