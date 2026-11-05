19-годишният централен нападател Стивън Стоянчов вкара с глава в 83-ата минута, а Левски победи драматично полския Ягелония с 1:0 в четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа.

Сценарият просто не можеше да бъде измислен и от най-талантливия холивудски майстор. Стоянчов влезе като резерва в средата на второто полувреме, за да се извиси след корнер 7 минути преди края и да прати топката в мрежата. Така, както го прави един централен нападател.

Момчето се завърна през лятото в родния клуб, след като през миналия сезон бележеше редовно за Етър във втора лига под наем. Стивън вкара вече на Спартак (Вн) при разгрома с 6:0 в първенството, но големият му миг е тази вечер на "Васил Левски".

Европейски гол, победен гол и такъв, който дава плътност на "синята" мечта за футбол и напролет в турнирите на УЕФА.

И защо не?

Левски има 7 точки при оставащи четири мача в основната фаза. Вероятно 9 ще стигнат за място в плейофите, а при предстоящо домакинство на норвежкия Лилестрьом, оптимизмът би следвало да е сериозен при шампионите.

Другите срещи са с Милан пак у дома, както и гостувания на Марсилия и Съндърланд.

Тази вечер поляците се оказаха много здрав съперник, който с лекота разиграваше и през пресата на домакините.

Драмите започнаха още преди началото, когато напрежение между полски и български фенове доведе до сблъсък на оградата между секторите "Г" и "В". След това дойде време и на футболистите да поднесат спектакъл.

Още в 6-ата минута Ягелония имаше златно положение да поведе, но Светослав Вуцов спаси удара на Кайетан Шмит, останал сам срещу него.

Това остана и най-чистото положение изобщо в мача, защото и двата отбора не създадоха такова до края.

Динамиката бе страхотна, атаките - двуостри, но чистите ситуации липсваха.

Левски чакаше търпеливо по сценария, по който би навън Виктория Пилзен преди две седмици, за да дочака момента си отново. Корнер 7 минути преди края сложи топката на главата на резервата Стоянчов, който реализира с глава и вдигна стадиона на крака - 1:0!

До края отбор и публика издържаха, а Левски лети в мечтите си за европейски футбол напролет.

В добавка като детайл - това бе първа "синя" победа в Европа от 20 години на този стадион.

След 2:0 над Киево през лятото на 2006-а грандът не бе печелил, когато домакинства на Националната арена, а не на своя "Георги Аспарухов". Серията от 8 поредни срещи без успех обаче приключи днес, а неочакван "син" герой записа името си в историята на клуба.

Ако има негативна новина за Левски от тази голяма европейска вечер, тя дойде в края на първото полувреме от контузията на аса Сержиньо. Най-силният полузащитник на отбора излезе, като се държеше за бедрото - очевидно става дума за разтежение.

А в неделя за "сините" иде вечно дерби с ЦСКА в първенството.

Дир.бг