През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо и до сутринта на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Северният вятър в Източна България ще отслабне и ще се ориентира от запад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°.

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 11°.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

НИМХ