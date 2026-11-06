Известният български скулптор и бивш политик Вежди Рашидов е починал тази сутрин след кратко боледуване. Тъжната вест съобщи журналистката Валерия Велева с публикация в личния си профил във Фейсбук.

"Вежди Рашидов си отиде!", написа Велева, която определя твореца като голям българин и човек. В емоционалното си послание тя се сбогува с него с думите: "Голям творец, голям българин, голям човек! Почивай в мир, скъпи приятелю! Много, много ме боли....".

Вежди Рашидов си отиде на 74-годишна възраст. Той бе сред най-разпознаваемите имена в съвременното българско изобразително изкуство. Роден е на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Националната художествена академия в София, а през годините се утвърждава като скулптор с международна известност. Негови произведения са представяни на изложби в България и чужбина.

Освен с творчеството си Рашидов оставя ярка следа и в политическия живот на страната. Той бе министър на културата в две правителства на Бойко Борисов - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г.

През годините бе избиран многократно за народен представител от ГЕРБ. През октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание, след като парламентарните сили постигнаха съгласие около кандидатурата му след поредица от неуспешни гласувания.

През август 2023 г. Рашидов обяви, че напуска ГЕРБ и политиката след обществен скандал, предизвикан от негово изказване. Впоследствие Народното събрание прие оставката му като депутат.

След оттеглянето си от активния политически живот той продължи да се занимава с изкуство. През май 2025 г. представи изложба с бронзови маски и рисунки, посветени на Бетовен, а през юли 2026 г. говори за състоянието на свои скулптури в Кърджали.

На президентските избори този месец Рашидов обяви, че неговият мажоритарен вот е Илияна Йотова.

С творческата и обществената си дейност Вежди Рашидов бе една от най-ярките и най-обсъждани фигури в българския културен и политически живот.

Дир.бг