Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн сложи край на всички спекулации около бъдещето си, като подписа удължаване на своя договор с германския шампион „Байерн“ до 30 юни 2029 г. за рекордна сума.

По новия контракт нападателят ще получава 480 000 евро седмично, което го прави най-добре платения футболист в цяла Европа и най-скъпия в историята на мюнхенския клуб. Новината дойде само седмица, след като 33-годишният англичанин бе удостоен с най-престижната индивидуална награда – „Златната топка“, за най-добър футболист, играещ в европейски отбор.

След трансфера си от „Тотнъм“ срещу 86 млн. паунда през лятото на 2023 г., Кейн е отбелязал невероятните 156 гола в 161 официални мача. За този период той спечели две титли в Бундеслигата, Купата на Германия и два пъти Суперкупата на страната.

„Изключително горд съм да бъда част от този клуб. Цялото ми семейство е много щастливо тук, исках да остана, очаквам с нетърпение бъдещето и искам да спечеля още много титли с този страхотен клуб – заяви Кейн. – Чувствам огромна гордост, че съм част от ФК „Байерн“. Обичам този клуб, феновете, „Алианц Арена“. Имаме фантастичен отбор и фантастичен треньор – Венсан Компани. Ангажиментът да остана ми носи невероятна гордост.“

Тъй като до края на предишния договор на нападателя оставаха само шест месеца, имаше много спекулации, че той ще се завърне в английската Премиър лийг, за да преследва рекорда на Алън Шиърър по отбелязани голове. Испанските грандове „Реал“ и „Барселона“ също опипваха почвата за привличане на Кейн.

Днес.бг