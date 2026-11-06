Четири хора се събират в Шумен за празничен концерт „С песен през вековете“ по повод големия християнски празник Архангеловден. Домакин на събитието е Народно читалище „Добри Войников – 1856“

Концертът ще се състои на 8 ноември (неделя) от 11:30 часа в концертната зала на читалището.

В празничната програма ще се включат утвърдени състави и млади таланти, които ще обединят гласове в духа на традицията и споделеното творчество: Смесен хор „Родни звуци“ при НЧ „Добри Войников – 1856“, Шумен, Представителен хор при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, Народен хор при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, Смесен хор „Морски звуци“ при Община Варна – специален гост на събитието.

Организаторите канят шуменци и гостите на града на едно вълнуващо музикално пътешествие с емоцията и красотата на хоровото изкуство.

Входът е свободен.

ШУМ.БГ