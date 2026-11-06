„Волов-Шумен 2007“ играе с „Черноморец“ (Балчик) в полуфиналите за североизточна България за Купата на Аматьорската лига (АФЛ).

Това отреди тегленият жребий, който определи шуменци за домакини в сблъсъка, съобщиха от клуба.

Срещата е насрочена за сряда, 11 ноември, като предстои да се уточни нейният начален час.

Досега в турнира „Волов-Шумен 2007“ отстрани „Ботев“ Нови пазар (3:0) „Рилци“ (5:1).

Другата полуфинална двойка на североизток е „Бенковски“ (Исперих) и „Аксаково“.

Победителите ще определят отбора, който ще представя североизтока в следващия етап от аматьорската футболна надпревара.

ШУМ.БГ