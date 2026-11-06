„Волов-Шумен 2007“ играе с „Черноморец“ (Балчик) в полуфиналите за североизточна България за Купата на Аматьорската лига (АФЛ).
Това отреди тегленият жребий, който определи шуменци за домакини в сблъсъка, съобщиха от клуба.
Срещата е насрочена за сряда, 11 ноември, като предстои да се уточни нейният начален час.
Досега в турнира „Волов-Шумен 2007“ отстрани „Ботев“ Нови пазар (3:0) „Рилци“ (5:1).
Другата полуфинална двойка на североизток е „Бенковски“ (Исперих) и „Аксаково“.
Победителите ще определят отбора, който ще представя североизтока в следващия етап от аматьорската футболна надпревара.
ШУМ.БГ
Коментари
Сево ултраса
Мачкай Волов,мачкай...
Ицо пазара
Печка,моля ти се...
Милчо наема
До двамата горни: и двамата сте ми били ратай.
Фен
Най трудният от трите отбора , но пък сме домакини , така или иначе на финала щяхме да ги срешнем за зона Североизток.... По добре така. Само Волов
Фен
Към ръководството –>Помислете и за 2,3 нови попълнения , защото скамейката е къса.. контузии всеки мач... Само Волов