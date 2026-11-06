Трима състезатели и двама треньори от „Шуменска крепост“ са в националния отбор и щаб за Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени.

Надпреварата ще се проведе в столицата на република Северна Македония Скопие.

В националния отбор са шуменските състезатели Виктор Ганчев, който ще играе за медалите в стил „лоу кик“, Атанас Ханджиев и Димитър Стоянов – в стил К1.

В треньорския щаб на националите са треньорите от Шумен Галин Методиев и Християн Тотев.

Общо 35 български кикбоксьори с общо 48 заявки – 46 индивидуални и две отборни – ще представят страната ни на Европейското първенство за мъже и жени в Скопие.

Националите заминават днес за Скопие, в събота ще минат кантар, в неделя е жребият. Битките започват на 8 ноември , а победителите ще станат ясни след седмица.

ШУМ.БГ