Вокални изпълнения от класическата музика, българското народно творчество и съвременни произведения прозвучаха на сцената на Народно читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен. С празничен концерт с участието на четири хорови формации от Шумен и Варна читалището отбеляза празника на своя покровител Свети Архангел Михаил и 170 години от създаването си.



В концерта участваха хор „Родни звуци“ с диригент Николай Андреанов, Народният хор и Представителният класически хор при СУ „Сава Доброплодни“ с диригенти съответно Веселка Антонова и Христина Денчева, както и смесен хор „Морски звуци“ от Варна с диригент д-р Валентина Георгиева.

Едно от първите български читалища, което сега носи името на една от най-значимите личности на Българското възраждане Добри Войников, е кръстено от своите учредители през 1856 г. „Свети Архангел Михаил“. И до днес светецът е негов покровител, бди и пази дома на просвещението и българския дух.

„Днешният празничен концерт е посветен на 170-годишнината на нашето читалище и е финал на програмата от събития по повод юбилея, която включваше концерти, изложби и театрални постановки. Няма как да не бъде уважен и празникът на нашия покровител Свети Архангел Михаил. Това е уважение към традицията, поставена преди 170 години“, каза председателят на читалищното настоятелство Анатоли Стоянов.



Той подчерта и връзката между читалището и СУ „Сава Доброплодни“, чийто патрон е основател на културната институция. „Иска ми се възпитаниците на училището да знаят, че читалището винаги е с отворени врати за техния талант, стремежи и изява“, допълни Стоянов. Той отбеляза, че концертът поставя началото и на приятелство с варненския хор „Морски звуци“, който тази година чества 70 години от основаването си.

Благослов и благодарност към всички живи деятели и продължители на читалищната дейност в Шумен отправи архиерейският наместник на Шуменската духовна околия отец Димитър. „Колко знайни и незнайни личности са дали своя благороден принос за просперитета на това общество, на този град. Дълбок поклон, пред тяхната всеотдайна дейност. Вечна и блажена да е паметта им. Бъдете скъпи братя и сестри благословени. Всички вие, вашите домове и семейства, всички вие, които днес с умилителни песнопения и с прекрасни празнични слова влязохте в нашия духовен храм, в нашите сърца. Да пребъде това благословено дело и неговите творци“, каза отец Димитър.

Хоровият спектакъл започна с химна на Република България, изпълнен от хор „Родни звуци", премина през музиката на Добри Христов, Моцарт, Хендел, Елвис Пресли, българското народно творчество, съвременни музикални теми и завърши с общо изпълнение на хоровите формации на песента „На Добри Войников“ с текст на Стилиян Чилингиров и музика на Александър Танев.

В края на концерта Анатоли Стоянов връчи на хоровете почетни плакети и благодарствени писма за участието им в концерта и за 170 години от основаването на НЧ „Добри Войников-1856“ в Шумен.

Празничният концерт се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Съдържание на НЧ „Добри Войников-1856“