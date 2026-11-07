В разговор с Euronews Travel по време на World Travel Market в Лондон Олга Кефалояни заявява, че Гърция вече насочва усилията си към развитие на целогодишен туризъм. По думите й това би могло да "донесе ползи за местните общности" и да "даде възможност на пътуващите да опознаят Гърция малко по-добре".

Кефалояни призовава посетителите да "усетят автентичността", която страната предлага на континенталната си територия, в планинските райони и на някои по-малко познати острови.

Изказването й идва в момент, когато Гърция се очаква да продължи поредицата си от рекордни туристически години и през 2026 г. Според Кефалояни обаче успехът в туризма не се измерва единствено с броя на пристигащите туристи или с приходите, а и със "стойността, която той създава за местните икономики".

Занапред туристическата организация на страната ще поставя още по-силен акцент върху агротуризма, уелнес и спа услугите, гастрономическия и винения туризъм в различни части на Гърция.

Целта е също така да бъдат привлечени посетители към многобройните гръцки планински масиви, сред които емблематичният Олимп и връх Смоликас, вторият по височина в страната.

"Гърция се свързва с красивите си острови и с невероятните плажове с кристални води, но тя е и много планинска страна... В планинските райони посетителите са посрещани от местните хора, които са изключително гостоприемни и сърдечни", казва тя.

"Нашата цел, разбира се, е да имаме целогодишен туризъм, а не само сезонна активност."

През 2027 г. виненият туризъм в Гърция се очертава като важен сектор. В цялата страна има стотици винарни, като много от тях приемат посетители.

Туристическата организация е създала специализиран сайт за винен туризъм, winetourismgreece.com, който помага на туристите да открият най-добрите вина в региона, който разглеждат.

Обновен е и сайтът VisitGreece.gr, който използва изкуствен интелект, за да предлага персонализирани маршрути на хората, които не са сигурни как да планират пътуването си.

На туристите, които не знаят откъде да започнат посещението си в Гърция извън активния сезон, Кефалояни препоръчва първо да се насочат към столицата Атина.

Според нея градът "предлага на пътуващите целогодишно преживяване". Той е особено привлекателен за по-младите поколения, които възприемат Атина "не само заради културните й забележителности", но и като "оживен, много космополитен и модерен град, с всякакви събития, от концерти до спортни прояви".

След като са разгледали всичко, което Атина предлага, туристите могат да посетят Солун, втория по големина град в страната. Друг вариант е да потърсят онлайн информация за възможностите, които Гърция предлага като целогодишна дестинация, различна от крайбрежните таверни и топлото време през летния сезон.

Дир.бг