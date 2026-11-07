Футболистите на „Волов-Шумен 2007“ записаха победа с 4:0 при гостуването си на „Ботев“ Нови пазар. Областното дерби в североизточната Трета лига бе от 13 кръг на шампионата и се игра на стадиона в Каспичан.

Шуменци изковаха победата си още през първото полувреме, когато паднаха и четирите гола.

Жечко Йорданов откри резултата в 21-та минута – 0:1. За 0:2 се разписа Александър Александров-Шеви в 30-тата минута.

Шест минути по-късно Александър Александров-Шеви покачи за 0:3. В края на полувремето Жечко Йорданов отбеляза за 0:4.

През второто полувреме бяха извършени смени, темпото на игра спадна и не бяха отбелязано нови попадения.

След тази победа шуменският тим има 29 точки и дели второ, трето място с „Черноморец“ Балчик, който също е с 29 т. „Ботев“ Нови пазар е на осмо място с 15 т.

В следващия кръг от първенството на „Волов-Шумен 2007“ е на 14 ноември от 14,00 часа, когато тимът посреща „Светкавица“, а „Ботев“ гостува на „Бенковски“ в Исперих в неделя, 15 ноември.

ШУМ.БГ