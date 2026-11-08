Един човек е загинал, а още трима са ранени при два отделни инцидента със стрелба с огнестрелно оръжие в колеж, където учат предимно чернокожи, в щатския университет в град Уинстън-Сейлъм в американския щат Северна Каролина, предаде АП, като се позова на полицията.

Инцидентите са станали по време на традиционния празник "Хоумкаминг" (Homecoming - посрещане обратно в кампуса на завършилите бивши възпитаници - бел. ред.) снощи.

Според Джейсън Суейм, заместник началник на полицейското управление в Уинстън-Сейлъм, и двата случая с употреба на огнестрелно оръжие са били в кампуса на университета.

Той допълни, че е твърде рано да се каже дали между двата инцидента със стрелба има връзка.

Дир.бг