Двама водачи са установени да шофират след употреба на алкохол с над 1,2 промила. Единият е спрян за проверка в Смядово, а другият е предизвикал катастрофа с материални щети в Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 18:00 часа вчера е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с материални щети между два автомобила на ул. „Асен Златаров“ в Шумен. При обработването на инцидента пътните полицаи установили, че 57-годишният водач на лек автомобил Фолксваген Поло е шофирал след употреба на алкохол. Тестът отчел 1,56 промила.

Мъжът също отказал кръвна проба и бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Малко по-рано в неделния ден на ул. „Генерал Скобелев“ в Смядово полицейски екип от РУ – Велики Преслав спрял за проверка лек автомобил Мерцедес. Зад волана бил 63-годишен местен жител. Дрегерът отчел 1,50 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за срок до 24 часа.

Автомобилът е приобщен като веществено доказателство по образуваното бързо производство.

По двата случая са образувани бързи производства.

ШУМ.БГ