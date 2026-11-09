32-годишен от Каспичан навлязъл снощи с Мерцедеса си в насрещната лента за движение. След като го спрели се оказало, че е напълно неадекватен.

За случая съобщиха от пресцентъра полицията.

20,30 часа водач на лек автомобил Сузуки съобщил на 112, че Мерцедес се движи в насрещното на пътя Шумен-Каспичан. Мъжът зад волана на Сузукито го последвал, като давал информация по телефона къде се намират. Мерцедесът навлязъл в Каспичан, където бил спрян от екип на РУ-Нови пазар.

Зад волана на Мерцедеса във видимо неадекватно състояние бил 32-годишен местен жител, който и лъхал силно на алкохол. В автомобила до скоростния лост имало отворена бутилка бира. При проверката в мъжа намерили саморъчно свита цигара марихуана.

Каспичанецът отказал да му бъде направена проба за алкохол и наркотици и бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

Образувано досъдебно производство за притежание на наркотични вещества по чл.354 А ал. 3 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ