Барселона постигна впечатляваща победа с 2:1 при гостуването си на Атлетико (Мадрид) в дербито от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. Каталунците осъществиха пълен обрат на стадион "Метрополитано" и сложиха край на серията от седем поредни шампионатни успеха на своя съперник.

Двубоят се проведе пред 69 788 зрители, които станаха свидетели на зрелищен футбол, множество положения и три попадения.

Срещата започна изключително динамично, като още в първите десет минути двата отбора разтресоха напречните греди. В шестата минута Марк Пубил засече с глава центриране от корнер, но топката срещна напречната греда на Барселона. Само две минути по-късно Педри получи отлично подаване в наказателното поле на Атлетико и също нацели напречната греда.

В десетата минута домакините успяха да открият резултата. Хулиан Алварес, който през лятото беше близо до трансфер в Барселона, се отличи с асистенция към Джулиано Симеоне. Синът на наставника Диего Симеоне се възползва от подаването и изведе мадридчани напред за 1:0.

Последваха нови опасни ситуации пред двете врати. Алварес продължи да създава проблеми на защитата на гостите, докато Ламин Ямал и Рафиня търсеха начин да възстановят равенството.

Усилията на Барселона дадоха резултат непосредствено преди почивката. В 45-ата минута Фермин Лопес достигна до отскочила топка в наказателното поле и отправи удар, който се отклони от вътрешната страна на дясната греда, преди да влезе в мрежата за 1:1.

През второто полувреме футболистите на Ханзи Флик увеличиха натиска и постепенно поеха инициативата.

В 66-ата минута каталунците стигнаха до пълния обрат. Ламин Ямал демонстрира отличен поглед върху играта и намери Фермин Лопес в наказателното поле. Халфът завърши атаката с прецизен нисък удар и отбеляза второто си попадение в срещата за 1:2.

До края Атлетико опита да отговори, но Барселона успя да запази преднината си и да си тръгне с трите точки от испанската столица.

Това е втора поредна победа за каталунците над мадридския съперник, както и втори последователен успех на "Метрополитано". През април Барселона отново спечели с 2:1 при гостуването си на Атлетико в елиминациите на Шампионската лига.

С победата тимът на Ханзи Флик затвърди лидерската си позиция в Ла Лига с актив от 33 точки. Реал Мадрид заема второто място с 30 пункта, докато Атлетико остава трети с 28 точки след прекъсването на впечатляващата си победна серия.

Dir.bg