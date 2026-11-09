"Кауфланд България" отхвърля обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и наложените от регулатора глоби за общо 75,65 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители на храни. Компанията определя санкцията като необоснована и несъразмерна спрямо европейската практика и заявява, че ще защити правата си пред компетентните български и европейски институции като в същото време предупреждава, че може да преразгледа инвестициите си в България.

В позиция до медиите от веригата посочват, че спазват стриктно националното и европейското законодателство и ще използват всички законови средства, за да оспорят решението. "Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика", заявяват от компанията.

В подкрепа на позицията си "Кауфланд" цитира данни на Европейската комисия, според които общата стойност на всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022-2024 г. е 41,9 млн. евро при 754 случая. Според веригата налагането на единична санкция в размер на 75,65 млн. евро пренебрегва европейските стандарти за пропорционалност.

Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да доведе до преразглеждане на инвестиционните ѝ планове в България. Сред тях са планирани вложения от 200 млн. евро през следващите 3 години. От веригата възнамеряват да препоръчат и на компанията майка "Шварц Груп" да преосмисли инвестиционните си намерения за страната.

От "Кауфланд" посочват още, че от навлизането си на българския пазар са създали добавена стойност за близо 14 млрд. евро и осигуряват заетост на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да предлага достъпни и качествени продукти и да поддържа партньорствата си с местните производители. Оттам подчертават и значението, което отдават на принципите на правовата държава.

По-рано днес антимонополният регулатор съобщи, че е наложил на "Кауфланд България" общо 75 653 706 евро санкции след проверка на отношенията на веригата с български доставчици на хранителни продукти. Според КЗК през 2026 г. са извършени 3 нарушения на правилата срещу нелоялните търговски практики.

Първото е свързано с искания към доставчиците да намаляват цените на продуктите си. Регулаторът смята, че веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето. За това нарушение е наложена санкция от 21,9 млн. евро.

Втората глоба, в размер на 31,85 млн. евро, е заради недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата на доставчиците.

Третото нарушение, санкционирано с още 21,9 млн. евро, се отнася до създаване на необосновани пречки и забавяне на преговорите, когато производителите са поискали увеличение на доставните цени.

КЗК разпореди установените практики да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.

Дир.бг