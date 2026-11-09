"Кауфланд България" отхвърля обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и наложените от регулатора глоби за общо 75,65 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители на храни. Компанията определя санкцията като необоснована и несъразмерна спрямо европейската практика и заявява, че ще защити правата си пред компетентните български и европейски институции като в същото време предупреждава, че може да преразгледа инвестициите си в България.
В позиция до медиите от веригата посочват, че спазват стриктно националното и европейското законодателство и ще използват всички законови средства, за да оспорят решението. "Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика", заявяват от компанията.
В подкрепа на позицията си "Кауфланд" цитира данни на Европейската комисия, според които общата стойност на всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022-2024 г. е 41,9 млн. евро при 754 случая. Според веригата налагането на единична санкция в размер на 75,65 млн. евро пренебрегва европейските стандарти за пропорционалност.
Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да доведе до преразглеждане на инвестиционните ѝ планове в България. Сред тях са планирани вложения от 200 млн. евро през следващите 3 години. От веригата възнамеряват да препоръчат и на компанията майка "Шварц Груп" да преосмисли инвестиционните си намерения за страната.
От "Кауфланд" посочват още, че от навлизането си на българския пазар са създали добавена стойност за близо 14 млрд. евро и осигуряват заетост на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да предлага достъпни и качествени продукти и да поддържа партньорствата си с местните производители. Оттам подчертават и значението, което отдават на принципите на правовата държава.
По-рано днес антимонополният регулатор съобщи, че е наложил на "Кауфланд България" общо 75 653 706 евро санкции след проверка на отношенията на веригата с български доставчици на хранителни продукти. Според КЗК през 2026 г. са извършени 3 нарушения на правилата срещу нелоялните търговски практики.
Първото е свързано с искания към доставчиците да намаляват цените на продуктите си. Регулаторът смята, че веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето. За това нарушение е наложена санкция от 21,9 млн. евро.
Втората глоба, в размер на 31,85 млн. евро, е заради недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата на доставчиците.
Третото нарушение, санкционирано с още 21,9 млн. евро, се отнася до създаване на необосновани пречки и забавяне на преговорите, когато производителите са поискали увеличение на доставните цени.
КЗК разпореди установените практики да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
КЗК е наложила глобите според описаните в закона проценти. Дали са несъразмерни спрямо европейската практика не знам, но такъв е законът. Ако "общата стойност на всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022-2024 г. е 41,9 млн. евро при 754 случая", това може би означава, че там не нарушават така нагло закона.
А като не искат да работят законно - да си ходят.
Анонимен
Шефа на КЗК е последният шеф на комсомола,какво друго да очакваме бий частника,само че ако си отидат веригите тогава ще видим истинско поскъпване.
Анонимен
Майка ви, комунистическа! Пак ли искате бакалиите с дебелата опаковъчна хартия и един вид сирене, беееее! И после празните щандове... Няма отърване от вас тъпоумни партизани :(
Анонимен
Росен Карадимов изпоначука две висши комунистки, ожени се за щерките им и Чорапът го сложи шеф на кзп.
Хунтаджии ни управляват.
Анонимен
И като си отидат, ти откъде ще пазаруваш, от плод-зеленчука и кооп магазина ли? Няма да ви уврат главите, скоро и за национализация ще заприказвате и за ТКЗС-та!
Иван
Показателно е, как едни и същи тролове пишат през 1 минута, уж че са различни хора...
Анонимен
Писах само веднъж. А ..йното кутев си отгледа тролчета.
Анонимен
09.11.2026 14:22 По спокойно,утре ти е празника,едно време в тия бакалии имаше няколко вида сирене и поне два вида кашкавал,нямаха хладилници,но сиренето и колбасите не зеленясваха,маслото не гренясваше,непродаденото кисело мляко след три дни,се прибираше,така,че с бакалиите не ни плаши,стоката е важна,това нямаме,ще ядем каквото ни подадат,да,подадат!
Анонимен
Стига си лъгал. Нищо нямаше в комунистическите магазини. Един вид сирене, два вида хляб, бира само каквато се произвежда най-близо. За хигиена не можеше и дума да става.
Толкова си могат дъртите комунисти от ПБ. Опитаха се и пенсиите да хората да заграбят.