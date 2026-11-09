Започна основният ремонт на пътя Шумен-Мараш-Салманово. Стартът на дейностите бе даден в село Мараш от кмета на Шумен Христо Христов и инж. Адриан Бошнаков от фирмата изпълнител „Автомагистрали-Черно море“.

Присъстваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник областният управител Севгин Хълми, кметът на Мараш Красимира Минкова, жители на селото, които посрещнаха гостите с пита и мед.

„Поводът да сме тук е хубав. Дългоочакван момент, в който жителите на село Мараш чакаха с нетърпение този ден да направим първа копка на една инфраструктура в нашата община, която да осигури свързаността на няколко населени места до град Шумен“, каза кметът на Шумен Христо Христов.

Той даде начало на ремонта като счупи бутилка с вино в кофата на багер.

7-километровата отсечка от края на шуменския квартал „Дивдядово“ през Мараш до Салманово трябва да е завършена за 260 календарни дни.

Предвижда се цялостно преасфалтиране с полагане на два пласта по 6 и 4 см, рехабилитация на отводнителните канавки и банкети, а в населените места ще се направят нови тротоари.

Заложена е и подмяна на 1300 метра ВиК-инфраструктура в Мараш.

Пътят няма да се затваря за движение на автомобили. Ремонтните дейности ще бъдат сигнализирани със знаци.

Припомняме, че рехабилитацията на пътя се забави заради двукратно пускане и спиране на обществената поръчка. Вторият път в процедурата участваха две фирми, като тя бе спечелена от „Автомагистрали-Черно море“ АД с оферта от 4,165 млн. евро. Средствата са осигурени по държавната инвестиционна програма за общините.

ШУМ.БГ