Започна основният ремонт на пътя Шумен-Мараш-Салманово. Стартът на дейностите бе даден в село Мараш от кмета на Шумен Христо Христов и инж. Адриан Бошнаков от фирмата изпълнител „Автомагистрали-Черно море“.
Присъстваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник областният управител Севгин Хълми, кметът на Мараш Красимира Минкова, жители на селото, които посрещнаха гостите с пита и мед.
„Поводът да сме тук е хубав. Дългоочакван момент, в който жителите на село Мараш чакаха с нетърпение този ден да направим първа копка на една инфраструктура в нашата община, която да осигури свързаността на няколко населени места до град Шумен“, каза кметът на Шумен Христо Христов.
Той даде начало на ремонта като счупи бутилка с вино в кофата на багер.
7-километровата отсечка от края на шуменския квартал „Дивдядово“ през Мараш до Салманово трябва да е завършена за 260 календарни дни.
Предвижда се цялостно преасфалтиране с полагане на два пласта по 6 и 4 см, рехабилитация на отводнителните канавки и банкети, а в населените места ще се направят нови тротоари.
Заложена е и подмяна на 1300 метра ВиК-инфраструктура в Мараш.
Пътят няма да се затваря за движение на автомобили. Ремонтните дейности ще бъдат сигнализирани със знаци.
Припомняме, че рехабилитацията на пътя се забави заради двукратно пускане и спиране на обществената поръчка. Вторият път в процедурата участваха две фирми, като тя бе спечелена от „Автомагистрали-Черно море“ АД с оферта от 4,165 млн. евро. Средствата са осигурени по държавната инвестиционна програма за общините.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Хайде успоредно с него и Радко-Салманово-Суха река да не губите инерция!
Анонимен
В града няма здрава улица те Мараш правят ?
Анонимен
града не се чисти не се мете дупки има на абсолютно всяка улица и не се изкърпват! докога????
Анонимен
260 дни …. Отиде да дойде
Анонимен
недей да ядеш кмете а вземи работи да стане по бързо !
Анонимен
ПАК ЗА СЕЛЯНИТЕ ПРИХОЖДАЩИ ВСЕКИ ДЕН, ДА НАПРАВЯТ ТРИ УЛИЦИ В ГРАДА ВМЕСТО ТАЯ ТЪПОТИЯ
Анонимен
Най-накрая. Браво. 3 години как ли не пречиха на този проект. Не мога да повярвам, че се стартира.
Анонимен
Чупещия тъпомера, пак се е курдисал на първа линия.
Рекорди на Гинес
260 дни за 7 километра участък. Това са 37 дни за 1 километър асфалтиране с подмяна на канавки. Това е достойно за Рекордите на Гинес! Много предизборно се очертава, а предвид факта, че този кмет няма да има втори мандат се притеснявам, че парите няма да стигнат поради "непредвидени разходи по водопровода" който ще се подменя. Дано не съм прав. :)