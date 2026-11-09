Есенното почистване често е предизвикателство, но съвременните технологии предлагат решения, които пестят време и усилия, като същевременно елиминират нуждата от агресивни препарати. В отговор на търсенето на по-екологични и ефективни методи за хигиенизиране, Керхер Център - Шумен Тех Груп, официален партньор на световния лидер Kärcher, стартира специална Седмица на отворените врати.

Кампанията, която ще се проведе от 10 до 17 ноември, поставя във фокуса си емблематичните за бранда парочистачки. Всеки желаещ да се увери лично във възможностите на уредите може да ги тества на място в магазина - всеки ден от седмицата между 10:00 и 12:00 часа.

Парочистачките на Kärcher са утвърдени като незаменим помощник както в домакинството, така и в професионалната сфера. Те са идеалното решение за дълбоко почистване на твърди повърхности, санитарни помещения, кухни и труднодостъпни фуги. Благодарение на своята висока ефективност, парата успешно премахва до 99,99% от типичните битови бактерии. Това превръща уредите в изключително мощно и надеждно средство за борба с алергени, вируси и прахови акари, поддържайки пространствата напълно хигиенични и безопасни за здравето.

Едно от ключовите предимства на този метод е отсъствието на химически препарати. Силата на горещата пара с лекота разгражда упорити замърсявания, мазнини и наслоявания по напълно естествен път. Почистването с пара е практично решение за семейства с малки деца и домашни любимци, както и за офиси, търговски обекти и професионални пространства, където стремежът към съвършена чистота се съчетава с отговорност към средата.

Седмицата на отворените врати е повод посетителите да се запознаят с цялостното портфолио на Керхер Център - Шумен Тех Груп. Любителският асортимент за дома и градината обхваща водоструйки, прахосмукачки, акумулаторни метли, роботи и пречистватели за въздух. За нуждите на бизнеса се предлага пълната гама специализирани решения, сред които индустриални прахосмукачки, пароструйни машини, професионални водоструйки и перящи смукачки.

Инвестицията в качествена техника изисква и професионален съвет. Екипът на Керхер Център - Шумен Тех Груп осигурява експертни консултации при избора на подходящото оборудване, както и надеждно гаранционно и извънгаранционно обслужване. Като оторизиран сервиз на марката за региона, центърът разполага със сертифицирани специалисти, които са специално обучени да работят с цялата продуктова гама на Kärcher, гарантирайки дълъг живот и безупречна работа на всяка машина.

Адрес: гр. Шумен, ул. „Преслав“ 1

Телефон: 0897 928 351

Интернет страница: https://karcher-techgroup.bg/

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