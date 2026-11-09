Кремъл заяви днес, че мирните преговори за конфликта в Украйна, които ще се проведат тази седмица в Абу Даби, ще се състоят между руската, украинската и американската делегация в тристранен формат, без участието на европейски представители, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Коментарите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери по време на редовен брифинг бяха в противоречие с изявлението от вчера на френския външен министър Жан-Ноел Баро, който заяви, че френски представители ще присъстват на срещата на 10 и 11 ноември, където страните ще обсъдят прекратяването на войната в Украйна, следвоенните договори за сигурност и деескалацията, отбелязва Ройтерс.
Песков заяви, че Украйна и САЩ имат свои собствени канали за комуникация с европейските си партньори.
Говорителят на Кремъл също така каза, че Москва, Пекин и Вашингтон в момента обменят мнения относно дневния ред на евентуалната среща на върха на АТИС между президента на Руската федерация Владимир Путин, президента на Китай Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС.
"Има обмен на предложения относно възможния дневен ред на срещата. Страните обменят мнения по този въпрос. Въпросите могат да бъдат най-разнообразни", отбеляза Песков, коментирайки намерението на Тръмп да повдигне по време на срещата въпроси, свързани с денуклеаризацията.
"Срещата във всеки случай ще бъде интересна, наистина. И, разбира се, тя ще привлече вниманието на целия свят", добави той.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Защо ми се струва,че тристранната среща няма нужда от зрители.
Анонимен
Иска й се на Мацква. Да е велика отново. Като едно време. Е, да де, ама се оср# пред цял свят. Смърди, та се не трае. И от Вашингтон смърди, и от Мацква. Двама д3били и Вова ЗЕ с цял народ зад гърба му. Никакви очаквания за някакъв резултат от тая разрекламирана среща.