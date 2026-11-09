Председателят на парламента Михаела Доцова беше извикана във Военно-окръжната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева. Това обясни самата тя пред журналисти на влизане в сградата.

Парламентарната председателка отговаряше на въпросите на прокурорите повече от час.

"Бях във военна прокуратура, за да дам показания като свидетел", каза на излизане от сградата Доцова. "Бяха ми зададени въпроси, отговорих и сега всичко е в ръцете на разследващите", добави тя, цитирана от БТА.

"Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи", отговори шефката на НС на въпрос дали намира грешка в работата на охранителната служба. "Има вътрешна проверка, доколкото знам. Не мога да взема отношение за начина, по който са изпълнили задълженията си", добави тя.

В отговор на въпроса дали премиерът трябва да приеме оставката на ген.-майор Емил Тонев, Доцова коментира, че парламентът не участва в процедурата по избор или освобождаване на началника на НСО и не може да вземе отношение.

Относно поисканата от опозиционни сили нейна оставка заради инцидента, председателят на Народното събрание заяви, че в момента на дневен ред в Народното събрание е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тя посочи още, че се очаква Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г., съобщи БТА.

Инцидентът между служител на службата и Соня Колтуклиева стана на 23 октомври пред централата на "Прогресивна България" в София. След като журналистката Соня Колкуклиева отвори вратата на охранявания от НСО председател на парламента, един от гардовете й хвана ръката и я бутна, при което репортерката падна на тротоара и по-късно беше откарана в болница. От НСО не помогнаха на падналата, а служебният автомобил на НСО с Доцова в него потегли от мястото броени секунди след това.

Малко по-късно председателят на парламента отиде във Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се. Колтуклиева заяви, че не е искрена и я изгони от стаята. След два часа и половина престой в прокуратурата Колтуклиева каза, че е образувано досъдебно производство и охранителят е задържан.

По-късно служителят на НСО беше изведен с белезници от сградата. На делото военният съд го пусна без да му наложи мярка за неотклонение, тъй като беше посочено, че няма доказателства той да е ударил журналистката.

След като кадрите от инцидента бяха публикувани в социалните мрежи, веднага последваха и политически реакции и искания за оставки. Опозицията поиска оставката на парламентарния шеф, тъй като не е слязла от автомобила, за да провери дали съборената на земята жена е наранена. От ГЕРБ дори започнаха подписка за това, но после се отказаха.

Беше поискана и оставката на шефа на НСО заради поведението на гарда. Емил Тонев я подаде, след като я поиска и президентът Илияна Йотова, но и тя, и премиерът заявиха по-късно, че ще придвижат съгласувателната процедура, след като приключи назначената в НСО проверка по случая.

Дир.бг