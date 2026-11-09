63-годишна жена от Карнобат е загинала в катастрофа на 341-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас край Камено в 15:57 ч., съобщиха от областната дирекция на МВР.

Заради катастрофата автомагистрала "Тракия" се затваря за движение в района на катастрофата край Камено, а обходният маршрут ще преминава през Карнобат - Айтос - Бургас, допълниха още от бургаската полиция.

По първоначални данни джип със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, е застигнал и блъснал движеща се пред него малка кола с бургаска регистрация, зад волана на която е била жената.

Вследствие на удара двата автомобила са спрели съответно в аварийната и ускорителната лента. Водачката е загинала на място.

dir.bg