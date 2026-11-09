Недостигът на горива се е завърнал в поне шест руски региона след украински удари по най-малко осем големи петролни рафинерии през последните две седмици, предаде Ройтерс. Междувременно руската петролна компания „Роснефт“ е въвела ограничения върху продажбите на бензин на бензиностанциите си, като регионалните власти съобщават за лимити от 30 литра на автомобил в градовете и 50 литра по магистралите.

Украйна е засилила атаките срещу руски рафинерии след 30 октомври, когато обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва не се задържа. При последната атака през нощта срещу понеделник украинските сили са поразили рафинерията в Кириши, в Ленинградска област, която е втората по големина в Русия, съобщи областният губернатор Александър Дрозденко.

Министерството на икономическото развитие на Забайкалския край съобщи, че „Роснефт“ въвежда ограничения за продажбите на горива във всички региони на страната – до 30 литра в градовете и до 50 литра по магистралите. В самия регион е въведен лимит от 50 литра, а продажбата на гориво в туби е забранена, пише „Файненшъл таймс“.

В неделя губернаторът на Карелия Артур Парфенчиков обяви временни ограничения на бензиностанциите на „Роснефт“ по магистралите. Покупките са ограничени до 30 литра бензин и 50 литра дизелово гориво, а продажбата на горива в туби е преустановена. Парфенчиков заяви, че мерките са необходими за предотвратяване на паническото пазаруване и равномерното разпределение на наличните количества.

Ограничения са въведени и на бензиностанции на „Роснефт“ в столицата на Бурятия Улан Уде, както и в съседния Забайкалски край. Местни медии съобщават за подобни мерки в Нижегородска, Архангелска и Пензенска област и в Красноярския край, посочва Ройтерс.

Според „Файненшъл таймс“ ограниченията в продажбите на горива са въведени от 7 ноември в най-малко четири руски региона, а руски медии съобщават за мерки в още четири. Изданието отбелязва, че украинските сили са поразили най-малко осем руски рафинерии през последните седмици, четири от които са част от групата на „Роснефт“, а пета е съвместна собственост на „Роснефт“ и „Газпром нефт“ (Gazprom Neft).

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударите по руските петролни рафинерии са отговор на руската кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Руските ракетни и дронови атаки са причинили продължителни прекъсвания на електрозахранването в Киев и други градове. В понеделник украинските власти съобщиха, че в най-малко четири региона се очакват прекъсвания на електричеството с продължителност до 16 часа, допълва „Файненшъл таймс“.

Русия обикновено произвежда с 10–15 на сто повече бензин, отколкото потребява, поради което дори ограничено намаляване на капацитета на рафинериите бързо се отразява на снабдяването. Производството на дизелово гориво е почти два пъти по-голямо от вътрешното потребление, посочва изданието.

При предишната вълна от украински атаки през лятото недостигът на горива доведе до ограничения върху износа на бензин и дизел. През април Москва забрани износа на бензин, а през лятото въведе пълна забрана за износ на дизелово гориво. Ограниченията за износ на дизел бяха частично отменени през октомври след договореност за доставки на руско гориво на международните пазари и в САЩ.

В пика на предишната криза в края на лятото до 45 на сто от капацитета за преработка на петрол в Русия е бил извън строя, според оценка на „Файненшъл таймс“. Това е довело до най-тежкия недостиг на горива в страната след разпадането на Съветския съюз. През есента ситуацията се е подобрила след ремонти на рафинерии, внос на бензин, включително от Индия, и намаляване на сезонното търсене.

Новата вълна от украински удари поражда опасения за вътрешните доставки на бензин и дизел и може да затрудни договореността между руския президент Владимир Путин и Тръмп за износ на руско дизелово гориво към световните пазари и САЩ, допълва Ройтерс.

БТА