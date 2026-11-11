Руският посланик в Съединените щати Александър Дарчиев е починал внезапно на 11 ноември на 66-годишна възраст, съобщи руското външно министерство, цитирано от ТАСС.

"Ръководството и колективът на Министерството на външните работи на Русия с дълбока скръб съобщават, че на 11 ноември, на 67-ата година от живота си, внезапно почина извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в Съединените американски щати Александър Никитич Дарчиев", се посочва в официалното съобщение.

От руското външно министерство определиха Дарчиев като "изключителен дипломат, опитен ръководител, добър колега и наставник".

"Изключителен професионалист и блестящ специалист по американските въпроси, Александър Дарчиев работеше в едно от най-отговорните направления на руската външна политика", подчертаха от ведомството.

Министерството изрази най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките на дипломата.

"Светлият спомен за преждевременно напусналия ни колега завинаги ще остане в сърцата ни", се казва още в съобщението.

Александър Дарчиев е роден на 14 май 1960 г. в семейството на дипломата Никита Иванович Дарчиев (1935-2018), който е бил съветник-посланик в руското посолство в Унгария.

През 1983 г. завършва Историческия факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Между 1983 и 1992 г. е аспирант, младши научен сътрудник и научен сътрудник в Института за САЩ и Канада към Академията на науките на СССР. Защитава научна степен кандидат на историческите науки.

Дарчиев започва дипломатическата си кариера през 1992 г. До 1997 г. заема последователно длъжностите първи секретар, ръководител на отдел и началник на отдел в Департамента за Северна Америка на руското външно министерство.

От 1997 до 2002 г. работи като съветник в руското посолство в САЩ, а между 2003 и 2005 г. е заместник-директор на Департамента за Северна Америка.

През 2005 г. се завръща във Вашингтон като съветник-посланик в дипломатическата мисия на Русия, където остава до 2010 г.

Същата година е назначен за директор на Департамента за Северна Америка в руското външно министерство и заема поста до 2014 г.

От октомври 2014 г. до януари 2021 г. Дарчиев е посланик на Русия в Канада. След завръщането си в Москва отново оглавява Департамента за Северна Америка, отговарящ за отношенията със САЩ и Канада.

От 2025 г. ръководи Департамента за Северния Атлантик, който обхваща отношенията с Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ.

На 6 март 2025 г. Александър Дарчиев е назначен за посланик на Русия в Съединените щати.

За заслугите си дипломатът е удостоен с Ордена на дружбата през 2019 г. и Ордена на честта през 2022 г.

Дарчиев е владеел английски и френски език.

Днес.бг