Пещера „Бисерна“ на Шуменското плато от днес може да се разглежда с очила за виртуална реалност. Заснемането и дигитализацията са дело на разработчиците от DevHubOne, а финансирането в размер на 9 000 евро е осигурено от общинския съветник Владимир Йолов.

Виртуалните турове бяха представени в залата на Информационния център на Природен парк „Шуменско плато“, а първи да сложат VR очилата получиха възможност ученици от няколко шуменски училища.

„Това е една нова технология, която дава възможност за разходка в „Бисерна“ без да се посещава пещерата и да се запази хабитата на видовете, които живеят в нея. От нея могат да се възползват и хора, които имат клаустрофобия или по друга причина не могат да влязат в пещерата, или пък във времето, в което е затворена за размножаването на прилепите“, каза Владимир Йолов.

Директорът на парка Кирил Вълчев благодари за дарението и обясни, че до края на годината всички желаещи могат да се възползват от безплатен тур на място в Информационния център, а след това ползването на платформата и VR очилата ще е срещу символична такса.

На представянето присъстваха също председателят на ТД „Мадарски конник“ Ангел Филипов и основателят на DevHubOne Васил Анастасов. Ангел Филипов подари на всяко от децата книжки на 100-те национални туристически обекта. Пещера Бисерна е включена в нея под номер 94 заедно в Шуменската крепост и Регионалния исторически музей.

ШУМ.БГ