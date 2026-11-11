Поетапна актуализация на базисните данъчни стойности, използвани при определяне на данъчната оценка за недвижимите имоти в три поредни години, като през 2027 г. тя да бъде с 30 на сто, а през 2028 и 2029 г. - с по 35 на сто, гласува парламентът на първо четене с промени в Закона за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет, съобщи БТА.

„За“ бяха 124 депутати от "Прогресивна България", против - 48 (ГЕРБ-СДС,ДПС и "Продължаваме промяната", осем се въздържаха - "Демократична България".

В обхвата на законопроекта на правителство са сградите, земите, подобренията и земеделските земи. Определената данъчна оценка, изготвена по новия ред, няма да се прилага за целите на определяне на таксата за битови отпадъци. Предвижда се удължаване на срока за връчване на съобщения за определяне на данъка върху недвижимите имоти, както и на срока за ползване на отстъпката за предплатилите за цялата 2027 г. Ефектът от мярката върху общинските бюджети е в размер на 73,4 милиона евро за 2027 г., 172,1 милиона евро за 2028 г. и 270,7 милиона евро за 2029 г., посочи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, която представи законопроекта. Предлага се и актуализиране размерите на глобите и имущаствените санкции, предвидени в закона, част от които не са актуализирани от 2007 г.

Във връзка с получено становище от страна на ЕК се отменят текстове, свързани с облагане с патентен данък на доходите на юридическите лица от дейност като заведения за хранене и развлечения, тъй като мярката е определена като държавна помощ.

Неподкрепеният законопроект на Димитър Найденов, ДБ, предвижда да отпадане декларацията по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година по Закона за местните данъци и такси с цел намаляване на административната тежест. Лицата, предлагащи нощувки, са задължени да я подават до 31 януари всяка година. Вносителите посочват, че тази декларация само повтаря информация, която бизнесът вече задължително е въвел по електронен път в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и е достъпна за общинската администрация по служебен ред. Законопроектът не засяга размера на данъка, правата на туристите или правото на ЕС, това е едно облекчение за малкия бизнес, посочват вносителите.

Заместник-министър Людмила Петкова отбеляза, че от Министерството на финансите разбират идеята за намаляване на административната тежест, но считат, че декларацията трябва да остане. Основното притеснение е, че се лишават лицата и общинските администрации от възможността да се направят корекции, ако например месечно не са били декларирани данните коректно.

Цончо Ганев, Възраждане“, нарече законопроекта на МС изключително знаков за управляващото мнозинство, който удря по всеки, който има недвижимо имущество, актуализацията на данъчните оценки се прави рязко и реално в края на мандата на това правителство ще имаме 100% по-висок данък. Представете си, обясни той, че сега давате 200 единици данък, следващата година ще е 266 единици. За да няма брожение е предвидено да се ореже вдигането на местните данъци за битовите отпадъци, но това е само за 2027 г., от 2028-2029 г. ще станат в колосални размери, но управляващите явно не мислят толкова далеч, гледат да си закрепят следващата година, посочи Ганев. Всичко това е, според него, е брутално поскъпване в рамките на първата, втората и третата година, изключително притеснително решение на управляващите. Затова "Възраждане" не подкрепя такова вдигане на данъците, подчерта депутатът

Теменужка Петкова обяви, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепи законопроекта на правителството. „Прогресивна Българи“ дойде на власт със заявка, че няма да увеличава данъците, няма да се налагат нови, а ставаме свидетели на точно обратния сценарий, обясни тя. Петкова отбеляза, че е важна темата с актуализиране на данъчните оценки, но възниква въпросът сега ли е моментът и това ли е начинът да се актуализират, дали е трябвало централизирано да се увеличат оценките на всички сгради на територията на страната, независимо в кой регион се намират и, че цената на имотите е различна. Това е прибързан и недобре обмислен ход, коментира Петкова. Актуализиране на данъчната оценка води до по-висок данък "сгради", така до 2029 г. налогът, който сега се плаща, ще бъде вдигнат със 100%. Освен това, по думите на Теменужка Петкова, един имот ще има две оценки – едната, когато трябва да се платят битовите отпадъци, другата - при определяна на данък "сграда".

Айтен Сабри също заяви, че нейната парламентарна група - ДПС, няма да подкрепи законопроекта на МС. Според нея данъчната политика трябва да е инструмент за справедливо разпределение на тежестта, а не просто механизъм за увеличение на приходите. На един пенсионер трябва да кажем, че данъкът се увеличава с 30 %, а пенсията му със 7%, даде пример Сабри. Тя добави също, че едва 18 общини са въвели новата методика за изчисляване на такса „смет“. Още една резерва – предлага се линеен график в рамките на три години за увеличаване на данъчната оценка, но е редно още първата година да се направи анализ на отражението върху домакинствата, коментира Айтен Сабри.

Димитър Найденов, ДБ, вносител на законопроекта, свързан с туристическата декларация, защити предложението си като обясни, че целта е данните да се подават веднъж и да стигат служебно до компетентната община. Той призова за подкрепа, защото е на принципа, че държавата не трябва да иска повторно данни, с които вече разполага.

Георги Чакъров, ПБ, припомни, че от 2007 г. не са се променяли базисните данъчни стойности на сградите. В същото време ножицата между пазарните и данъчните оценки е станала много широка и пряко засяга местните приходи на общините. Общинските съвети имат право да определят в рамките на какъв толеранс ще бъдат тези данъци. Важно е, че това увеличение ще дофинансира местните дейности на общините, коментира Чакъров, той отбеляза все пак, че всеки, който притежава имущество, ще бъде натоварен с допълнителна тежест. В този законопроект - изрично с формулата в него - се прави така, че да няма вдигане на такса "смет", таксата остава на ниво оценката към 2026 г., подчерта Георги Чакъров.

В коментар на законопроекта на Димитър Найденов от "Демократична България" Милен Трифонов ("Прогресивна България" ) отбеляза, че с него се поставя началото на една добра идея. Имам притеснение, че ако отпадне задължението за тази туристическа декларация, ще влезем в колизия с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обясни той. По отношение законопроекта на МС, коментира, че ако промяната беше направена по-рано, нямаше сега да говорим за толкова голям фискален дефицит, защото много сделки с имоти щяха да са изсветлен.

Днес.бг