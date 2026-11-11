През следващото денонощие облачността ще е предимно значителна, на места в низините и котловините ще бъде мъгливо, ще преръми. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усили, в Източна България и на север от планините ще е силен. С него дневните температурите ще се повишат. Минималните ще са между 5° и 10°, максималните - между 17° и 22°, в София - минимална около 9°, максимална около 18°.

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ