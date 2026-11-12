Часове след приключването на втория ден от мирните преговори в Абу Даби, проведени с посредничеството на САЩ, през нощта на 12 ноември Русия изстреля балистични ракети по украинската столица.
Преговорите завършиха без съществен пробив, но с мащабна размяна на затворници от двете страни.
Експлозии разтърсиха Киев около 01:00 ч. през нощта, съобщава Kyiv Independent. Само няколко минути преди взривовете, военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че към региона се насочват руски балистични ракети.
По-малко от 30 минути по-късно журналисти съобщиха за нова поредица от силни експлозии в северозападна посока.
Атаките срещу града продължават, а подробности за конкретните цели все още липсват.
От началото на отоплителния сезон Русия подлага Киев и други украински градове на чести удари, насочени към енергийната и транспортната инфраструктура. Въпреки че Украйна се надяваше преговорите в Абу Даби да убедят Русия да намали напрежението, единственият реален резултат, обявен след разговорите, беше поредната размяна на военнопленници.
Днес.бг
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