Часове след приключването на втория ден от мирните преговори в Абу Даби, проведени с посредничеството на САЩ, през нощта на 12 ноември Русия изстреля балистични ракети по украинската столица.

Преговорите завършиха без съществен пробив, но с мащабна размяна на затворници от двете страни.

Експлозии разтърсиха Киев около 01:00 ч. през нощта, съобщава Kyiv Independent. Само няколко минути преди взривовете, военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че към региона се насочват руски балистични ракети.

По-малко от 30 минути по-късно журналисти съобщиха за нова поредица от силни експлозии в северозападна посока.

Атаките срещу града продължават, а подробности за конкретните цели все още липсват.

От началото на отоплителния сезон Русия подлага Киев и други украински градове на чести удари, насочени към енергийната и транспортната инфраструктура. Въпреки че Украйна се надяваше преговорите в Абу Даби да убедят Русия да намали напрежението, единственият реален резултат, обявен след разговорите, беше поредната размяна на военнопленници.

Днес.бг