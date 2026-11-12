След шоковото поскъпване на природния газ от първи ноември, вече е подадено и новото заявление за по-скъпа цена през декември.

Новото искане на "Булгаргаз" към Комисията за енергийно регулиране е цената за мегават час да стане 66,83 евро за мегаватчас без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Ако тя бъде одобрена, това би означавало повишение с нови 14,38%.

В предложената цена са включени компонент от 0,76 евро/MWh за дейността „обществена доставка“ и компонент от 0,16 евро/MWh, покриващ разходи за съхранение на природен газ.

В заявлението са приложени документи, обосноваващи исканото увеличение, включително справки за цените и количествата природен газ за декември, валутния курс евро/долар и цените на алтернативните горива.

Предвидена е и доставка на втечнен природен газ от Турция през декември по проект на потвърждение между „Булгаргаз“ и BP Gas Marketing Ltd.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която трябва да определи окончателната цена на природния газ за последния месец на годината.

Ден след изборите - на 2 ноември, регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 58,43 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 32,52 на сто по-висока в сравнение с предходния месец, съобщиха от енергийния регулатор.

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