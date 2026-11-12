Двама мъже на 50 и 38 години от Девня и друг на 41 години от Бяла са задържани вчера за кражби на медни електрически кабели в Каспичан, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

На 27 октомври била извършена кражба на 52 метра меден проводник от шахти на ул. “Мадарски конник“ в Каспичан. На 9 ноември в РУ-Нови пазар постъпил нов сигнал за извършена кражба на 95 метра меден проводник в района на първата. Полицаите организирали специализирана полицейска операция и в ранните часове на вчерашния ден установили два автомобила – Сеат Алхамбра с варненска регистрация и Фолксваген Бийтъл с добричка, които пристигнали в Каспичан и паркирали в района на предходни кражби.

От колите слезли трима мъже, които се насочили към шахти от подземната кабелна мрежа. Задигнали още 75 метра многожилен проводник. При опита за задържане 50-годишният мъж от Девня направил опит да се оттегли със Сеата, но бил спрян и аресуван. Другите двама мъже успели да избягат, но били организирани заградителни мероприятия и ги задържали.

Работата по документиране на престъпленията продължава под ръководството на прокуратурата, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ