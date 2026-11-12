Кръговото кръстовище на бул. „Симеон Велики“ при магазин „Практикер“ засега няма да се преасфалтира и ще остане единственият неремонтиран участък на булеварда.

В отговор на питане на ШУМ.БГ зам.-кметът Николай Колев заявява, че Общината планира да заложи средства за проектиране и изграждане на светофарна уредба в следващия бюджет. Предвижда се кръговото да бъде преобразувано в четириклонно светофарно кръстовище.

Затова и преустройство на кръговото не е било включено в проекта за рехабилитация на „Симеон Велики“.

Конкретни срокове за реализацията засега не могат да бъдат посочени, казва още Николай Колев, цитиран от общинския пресцентър.

Припомняме, че решението за премахване на кръговото и изграждане на светофарна уредба беше взето още през 2024 г. от Общинската комисия по безопасност на движението. Промяната е заложена и в Генералния план за организация на движението в Шумен. Кръстовището стана обект на широк обществен дебат след катастрофата през есента на 2022 г., при която загина 23-годишната Светомира Станчева.

ШУМ.БГ