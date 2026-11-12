Кръговото кръстовище на бул. „Симеон Велики“ при магазин „Практикер“ засега няма да се преасфалтира и ще остане единственият неремонтиран участък на булеварда.
В отговор на питане на ШУМ.БГ зам.-кметът Николай Колев заявява, че Общината планира да заложи средства за проектиране и изграждане на светофарна уредба в следващия бюджет. Предвижда се кръговото да бъде преобразувано в четириклонно светофарно кръстовище.
Затова и преустройство на кръговото не е било включено в проекта за рехабилитация на „Симеон Велики“.
Конкретни срокове за реализацията засега не могат да бъдат посочени, казва още Николай Колев, цитиран от общинския пресцентър.
Припомняме, че решението за премахване на кръговото и изграждане на светофарна уредба беше взето още през 2024 г. от Общинската комисия по безопасност на движението. Промяната е заложена и в Генералния план за организация на движението в Шумен. Кръстовището стана обект на широк обществен дебат след катастрофата през есента на 2022 г., при която загина 23-годишната Светомира Станчева.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
тази община е пълна трагедия! Милен Цветков беше убит пак от дрогиран на червен светофар. Това не променя факта за дрогирани и пияни! Нека кмета най-после си ходи. Стига се е излагал
Анонимен
Малоумници некадърни
Анонимен
Всичко ново е добре забравено старо, но с нов обществен договор и тройно по-висока цена.
Защо платихме веднъж да махнем светофара, втори път да преправяме кръговото и сега трети път да върнем светофара?
Анонимен
след дъжд качулка
Анонимен кмет
ремонта към Мараш започна и за сега нищо не се прави,
няма ли да запълните дупките бе, какво чакате,
знаем че след една година ще се асфалтира, така че сега запълнете дупките с АСФАЛТ.
ШУМ.БГ
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Анонимен
"Джумерка" - равно на цензура!
Що триете, бе?
Анонимен
Най-после!
банчо
Срокове за реализация не можели да бъдат посочени ???? Като не могат ,да си ходят ,писна ни от тези общинари ,опрапастиха града от малоумие. Всичко вероятно ще стане през 3000-та година?