Лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 255 до 613 евро грози 27-годишен шуменец, след като бе хванат повторно да шофира без книжка.

Около 01:30 часа на 20 ноември на ул. “Съединение“ екип на пътна полиция спрял водач на лек автомобил Сузуки с русенска регистрация. Зад волана бил 27-годишен мъж от Шумен.

В хода на проверката станало ясно, че водачът управлява без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и е в едногодишен срок от наложено по административен ред наказание за същото престъпление.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 343 В ал. 2 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ