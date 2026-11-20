Лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 255 до 613 евро грози 27-годишен шуменец, след като бе хванат повторно да шофира без книжка.
Около 01:30 часа на 20 ноември на ул. “Съединение“ екип на пътна полиция спрял водач на лек автомобил Сузуки с русенска регистрация. Зад волана бил 27-годишен мъж от Шумен.
В хода на проверката станало ясно, че водачът управлява без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и е в едногодишен срок от наложено по административен ред наказание за същото престъпление.
Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 343 В ал. 2 от НК е образувано бързо производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
това добре. Въпросът е като мине една година след като някой е шофирал без книжка, свисчко се нулира и налагат само глоба.
Анонимен
Искаме имена! Медийните имат право да публикуват имена на подсъдимия когато има обществен интерес - т.е. в случаи като този когато деянието може да застраши невинни граждани.
Анонимен
Пишете имената на всички хванати да шофират след употреба на алкохол или наркотици. И на дилърите и на дрифтаджийте. Писна ни вече!
Ицо пазара
Белене,Белене...ама няма само либерални глупости.