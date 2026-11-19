Партиите в Шумен са премахнали предизборните си агитационни материали в срок, съобщиха от пресцентъра на Общината в отговор на питане на ШУМ.БГ.

Срокът за отстраняване на плакатите и билбордовете съгласно Изборния кодекс изтече една седмица след деня на изборите.

От Общината заявиха, че инспекторите извършват ежедневни обходи на територията на града и селата и до момента не са установени нарушения на задължението на политическите партии и коалиции да премахнат поставените от тях предизборни агитационни материали.

Няма съставени актове за административни нарушения, не са налагани глоби и санкции за нарушения на Изборния кодекс.

ШУМ.БГ