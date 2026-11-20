Осем отбора от шуменски гимназии и средни училища ще премерят сили в дебат на 21 ноември. Надпреварата ще започне в 9:00 часа в СУ „Панайот Волов“.

Ще участват представители на ПГССХТ, ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“, ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Йоан Екзарх Български“, както и по два отбора от домакините от СУ „Панайот Волов“ и от СУ „Сава Доброплодни“.

Участниците ще защитават позиции „за“ и „против“ по три теми, свързани със съвременните ценности, дигиталната среда и бъдещето на образованието. Те ще обсъждат дали в днешния свят рационалността е по-добра от емоционалността, трябва ли социалните мрежи да бъдат забранени за лица под 16 години и ще заменят ли роботите учителите в училището на бъдещето.

Целта на инициативата е младите дебатьори, особено тези, които тепърва се включват в подобни състезания, да натрупат опит в публичното говорене, критичното мислене, анализа на информация и аргументирането на позиция. Дебатът ще даде възможност на учениците да развият и уменията си за работа в екип.

Инициативата се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ – Шумен, чрез Направление „Кариерно ориентиране и консултиране“.

ШУМ.БГ