Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. Наталия Витанова-Маринова гостува на единадесетокласници от СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен по повод Деня на четенето – България 2026, съобщиха от училището.

Срещата с учениците от XI „б“ клас беше посветена на ролята на книгите и четенето за личностното развитие, изграждането на ценности и критическото мислене.

Пред младежите проф. Витанова-Маринова прочете първа глава от романа „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков. Произведението даде повод за дискусия за доброто и злото, истината, вярата и човешките избори.

Ректорът прочете и стихотворение на дванадесетокласничката Магдалена Кирилова, публикувано в последния брой на сборника „Златоструй“, който включва ученически творби на тема „Силата на човешката връзка в дигиталния свят“.

В разговора се включиха и единадесетокласниците, които представиха свои любими литературни произведения и разсъждаваха върху теми като любовта, моралните избори, страховете, зависимостите и личната отговорност.

На срещата присъстваха директорът на училището Валентина Тодорова, заместник-директорът Лина Янбасиева-Петрова и учителят по български език и литература Иванина Петрова.

В края на посещението проф. Витанова-Маринова подари на училището своя научен труд „Образование на бъдещето“. От своя страна домакините ѝ поднесоха книгата „За нашия дом“, посветена на историята на училищната сграда, както и актуалното издание на „Алманах“ с литературни творби на възпитаници на училището.

От СУ „Йоан Екзарх Български“ подчертаха, че срещата е част от дългогодишното сътрудничество с Шуменския университет, насочено към осигуряване на повече образователни възможности за учениците и подготовката на бъдещи педагогически специалисти.

ШУМ.БГ