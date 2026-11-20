Детска стая за игра и занимания откриха днес в Педиатричното отделение на МБАЛ – Шумен. Инициативата е на три шуменски детски градини – „Златна рибка“, „Дружба“ и „Изворче“, които обединиха усилия, за да осигурят по-приятна среда за малките пациенти.

„Идеята да подарим „Стая на усмивките“ на децата в отделението се роди много спонтанно. Намерихме подкрепа от управата на болницата. Надяваме се, че ще успеем да докоснем децата, надяваме се, че ще им покажем, че заедно, независимо, че са в болнична обстановка, ще ги направим щастливи“, каза от името на дарителите директорката на ДГ „Изворче“ Даниела Димитрова.

„Аз благодаря от името на всички работещи в болницата за този жест. Особено важно е, че това е спонтанно. Това не е по наше искане, а спонтанен израз на вашето желание да помогнете, което е все по-ценно в нашето време. Наистина това е жест, който помага много на болницата и показва отношението на всички вас към нашето лечебно заведение, за което наистина благодаря от сърце“, каза при откриването на детската стая директорът на МБАЛ – Шумен д-р Димитър Костов.

Стаята е оборудвана с играчки, детски книжки и материали за занимания, съобразени с възрастта на децата. Целта е престоят им в болницата да бъде по-приятен и да им даде възможност за игри и занимания, докато са далеч от дома и обичайната си среда.

Ангажиментът на трите детски градини не приключва с откриването. Те ще поемат грижата за стаята през цялата година, като периодично ще обновяват играчките, книжките и материалите според потребностите на децата.

Инициативата е посветена на Деня на християнското семейство – 21 ноември.

ШУМ.БГ