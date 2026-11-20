Да се въведе еднопосочно движение по шуменската улица „Антим I“ в частта от ул. „Август Попов“ до ул. „Св. Кирил и Методий“, за да се облекчи трафикът и да се избегнат конфликтни ситуации. Това предложи днес на заседание на общинската комисия по безопасност на движението шуменецът адв. Ивайло Тошев.

„Живея със семейството си на „Антим I“, но проблемът засяга стотици шуменци, които се движат с колите си по тази улица. Заради многото паркирани коли по нея тя реално става еднопосочна, защото два автомобила не могат да се разминат и ежедневно ставам свидетел на конфликтни ситуации и много често и до грозни сцени и саморазправа“, каза адв. Тошев.

Той предлага в участъка да се въведе еднопосочно движение, а посоката да бъде от ул. „Св. Кирил и Методий“ към „Август Попов“. За движение в обратна посока според него е подходяща успоредната улица „Отец Паисий“. Друго негово предложение е да се забрани паркирането по ул. „Братя Андрей и Веселин Стоянови“ в частта й пред Младежкия дом.

Председателят на комисията по безопасност на движението – зам.-кметът Николай Колев, заяви, че преди да се пристъпи към решение въпросът трябва да се обследва по-внимателно и да се вземат различни становища. Обеща писменото искане на адв. Тошев да бъде внесено за ново обсъждане на следващото заседание на комисията.

Предложение за промяна по отношение на еднопосочността на движението направи и общинският съветник Петър Петров. Той бе категоричен, че трябва да се обърне посоката на движение на ул. „Преслав“ в частта й от ул. „Владайско въстание“ до бул. „Велики Преслав“ пред Механотехникума. Според него сегашната посока на движение предизвиква огромно затруднение. Особено в сутрешните часове, за влизащите в града от „Дивдядово“.

Зам.-кметът Николай Колев обясни, че посоката на движение е заложена в Генералния план за организация на движението на Шумен и промяна е възможна само с изменението му, което е в правомощията на Общинския съвет. Посъветва Петров да внесе докладна записка по въпроса.

Началникът на сектор „Охранителна полиция“ комисар Румен Симеонов постави въпроса с безопасността по бул. „Ришки проход“ в частта от ул. „Владайско въстание“ до изхода на града. Той напомни, че е минала една година, откакто е взето решение да се поставят ограничителни елементи по средата на булеварда, които да не допускат неправилно пресичане на двойната непрекъсната линия. Според него е чист късмет, че в участъка досега не са станали тежки произшествия.

По искане на граждани Комисията днес реши да се ограничи допустимата скорост за движение по улица „Георги С. Раковски“ от ул. „Дойран“ до входа на Парк „Кьошкове“. От 50 разрешената скорост става 30 км/ч.

ШУМ.БГ