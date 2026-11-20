Да се въведе еднопосочно движение по шуменската улица „Антим I“ в частта от ул. „Август Попов“ до ул. „Св. Кирил и Методий“, за да се облекчи трафикът и да се избегнат конфликтни ситуации. Това предложи днес на заседание на общинската комисия по безопасност на движението шуменецът адв. Ивайло Тошев.
„Живея със семейството си на „Антим I“, но проблемът засяга стотици шуменци, които се движат с колите си по тази улица. Заради многото паркирани коли по нея тя реално става еднопосочна, защото два автомобила не могат да се разминат и ежедневно ставам свидетел на конфликтни ситуации и много често и до грозни сцени и саморазправа“, каза адв. Тошев.
Той предлага в участъка да се въведе еднопосочно движение, а посоката да бъде от ул. „Св. Кирил и Методий“ към „Август Попов“. За движение в обратна посока според него е подходяща успоредната улица „Отец Паисий“. Друго негово предложение е да се забрани паркирането по ул. „Братя Андрей и Веселин Стоянови“ в частта й пред Младежкия дом.
Председателят на комисията по безопасност на движението – зам.-кметът Николай Колев, заяви, че преди да се пристъпи към решение въпросът трябва да се обследва по-внимателно и да се вземат различни становища. Обеща писменото искане на адв. Тошев да бъде внесено за ново обсъждане на следващото заседание на комисията.
Предложение за промяна по отношение на еднопосочността на движението направи и общинският съветник Петър Петров. Той бе категоричен, че трябва да се обърне посоката на движение на ул. „Преслав“ в частта й от ул. „Владайско въстание“ до бул. „Велики Преслав“ пред Механотехникума. Според него сегашната посока на движение предизвиква огромно затруднение. Особено в сутрешните часове, за влизащите в града от „Дивдядово“.
Зам.-кметът Николай Колев обясни, че посоката на движение е заложена в Генералния план за организация на движението на Шумен и промяна е възможна само с изменението му, което е в правомощията на Общинския съвет. Посъветва Петров да внесе докладна записка по въпроса.
Началникът на сектор „Охранителна полиция“ комисар Румен Симеонов постави въпроса с безопасността по бул. „Ришки проход“ в частта от ул. „Владайско въстание“ до изхода на града. Той напомни, че е минала една година, откакто е взето решение да се поставят ограничителни елементи по средата на булеварда, които да не допускат неправилно пресичане на двойната непрекъсната линия. Според него е чист късмет, че в участъка досега не са станали тежки произшествия.
По искане на граждани Комисията днес реши да се ограничи допустимата скорост за движение по улица „Георги С. Раковски“ от ул. „Дойран“ до входа на Парк „Кьошкове“. От 50 разрешената скорост става 30 км/ч.
ШУМ.БГ
Коментари
буден гражданин
Още преди една година дадох това предложение - за обръщането на движението на ул. Преслав. Изпратих сигнал до Кмета, КАТ и Общ съвет. Влязох и на комисия. Обясниха ми, че схемата е направена по най-добрия начин. Един вид - аз неразбирам. А схемата определено е направена без наблюдение, без анализ и експертно становище. Трябвало да го кажа това преди да бъде приет плана. "Управляващите, събудете се
Анонимен
Господин Колев да доиде няколко дена да мине по малкият преслав и ще се убеди и даже сам трябва да напише докладна за промяната на посоката
Анонимен
Жумерка всеки гражданин ли може да иска свикване на комисията по безопасност за промяна движението и пътните знаци и плана за безопасност на движението . Май всеки както му е изгодно . Колев няма никакъв ред за тези искания- Прищяло му се на Тошев и хайде . Кой си ти бе Тошев или еди кой си. Защо си губите времето бе Колев да се правим на началници
Анонимен
Тошев защо не спира двете си коли в гаража, а стоят паркирани на пътя. Същото важи и за другите живущи там. Имат си гаражи ,а колите им на пътя. Ама то там все богаташи живеят с по две, три коли не им стига явно по един гараж!!!
Анонимен
Много неграмотна смрад живее в Шумен, ей го тоз от 14:00, абе човек то мисъл нямаш, тръгнал да пише. То ти не си разбрал въобще за какво си на този свят. Уважение към себе си имай и пиши грамотно.
Рокиту
Абе оня пе..фил дето се пита за Волов и малките няма ли да пише и под тази статия, че дано го прочетат и му отговорят. Много убити от живота има, братя, откача и опростя народа.
Аз пък не искам по малкия Преслав да се товари движението, карат с 80 в тази улица, а там също живеят малки деца.
Анонимен
Тя и улица Отец Паисий не е по широка от Антим1 нека и там да се направи еднопосочно движение.
Анонимен
Брей значи в генералния план така било решено за ул. Преслав. Ами аз като ви разправях че този план е пълна глупост! Ако имаше кмет и общинари на място щяха да го върнат на онези анонимници от София дето го правиха и да не им платят докато не си го оправят.
Сега знаете кои са виновни за зле управлявания трафик в града. Твърде зле като за неголям град като Шумен.
Анонимен
Само като видиш председателят на комисията и ти става ясно защо е транспортния хаос в града. Днес щяха да ме убият на кръговото на Практикер. Карат като луди от към булеварда и си мислят, че са с тотално предимство! Г-н Председател на Комисията по траспорта, колко хора трябва да умрат на едно кръстовище, за да се изгради безопасно и според нормите?!