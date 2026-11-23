Никола Йокич стъпи здраво в залата в Чикаго с 37 точки, 18 борби и 11 асистенции, а Денвър спечели като гост със 151:145 след овъртайм. Редовните четири части завършиха 131:131 и това бе поредното надстрелване с огромно точково изражение - вече нормална гледка за редовния сезон в НБА.

Йокич записа трипъл-дабъл и вече има 202 в кариерата. На върха на вечната ранглиста остава Ръсел Уестбрук с 209. Не може да има съмнение, че още този сезон сърбинът ще е на върха в историята по този показател.

Джамал Мъри наниза 45 точки за победата на гостите.

Без контузения Яник Адетокумпо Маями пак победи у дома Оклахома в най-чакания мач на нощта. Бам Адебайо вкара 24 т., добави 15 борби и 12 асистенции за победата със 123:113.

Още резултати:

Голдън Стейт - Бостън 88:87

Ню Йорк - Индиана 113:106

Юта - Далас 114:116

Вашингтон - Орландо 116:96.

Дир.бг