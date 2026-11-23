Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) върна за преработване бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за регулаторния период 2027 – 2031 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на нови цени на ВиК услугите. Решение е прието на закрито заседание на 18 ноември.

По закон одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плана е задължително условие за утвърждаване на цените на водата и канализацията. Тъй като регулаторът е установил несъответствия в предложения проект, „ВиК – Шумен“ ще трябва да внесе ново ценово предложение, съобразено с коригираните параметри на бизнес плана. В решението на КЕВР не се посочва в каква посока – нагоре или надолу, ще се променят цените на водата след преработката, а се поставят конкретни изисквания към разходите, инвестициите и прогнозите на дружеството.

Забележките на регулатора са свързани с планираните разходи за персонал, електроенергия, ремонти и поддръжка. КЕВР не приема заложеното средно увеличение на разходите за възнаграждения с 15,02% за периода 2027–2031 г. и посочва, че то трябва да бъде съобразено с прогнозния ръст на брутния вътрешен продукт от 3,1% годишно.

Регулаторът поставя въпроси и около инвестиционната програма на дружеството. За 2027 г. ВиК – Шумен е планирало инвестиции в публични активи за близо 13,6 млн. лв., като 12,3 млн. лв. от тях са за проект за реконструкция на помпени станции и напорни водоеми, изграждане на водомерни шахти, зониране и надграждане на SCADA. Според КЕВР дружеството не е доказало достатъчна проектна готовност и реалистично осигурено финансиране за изпълнението му.

Припомняме, че в новия бизнес план на ВиК е планиран скок от 3,05 евро с ДДС сега до 3,67 евро през 2027 г. Предвижда още през 2028 г. кубикът да струва 4,02 евро, през 2029 г. - 4,45 евро, през 2030 г. – 4,74 евро, а през 2031 г. – 4,60 евро.

„ВиК – Шумен“ има срок от един месец, за да изпълни задължителните указания и да внесе преработения бизнес план и новото ценово заявление в КЕВР. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София-град в 14-дневен срок.

ШУМ.БГ