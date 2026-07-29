Тази вечер Левски ще излезе в мач реванш от втория кръг на Шампионска лига срещу румънския първенец Университатя (Крайова), а първото, което без никакво съмнение ще направи впечатление на родните зрители пред екраните, е арената на двубоя.

Левски и Университатя ще се нуждаят от 90 или 120 минути, за да докажат шампионът на коя от двете страни е по-добър на терена, което може да се приеме за някакъв показател за класата на двете лиги. Но в инфраструктурно отношение румънците ни бият със сериозен "хендикап", ако трябва да употребим бетинг терминологията.

Тук не говорим само за противоборството между тези два клуба и с какво разполагат те като възможности, а за разлика между футболната инфраструктура като цяло на север от Дунав и тази у нас, която за съжаление няма база за сравнение.

Докато в родния професионален футбол имаме "Колежа" в Пловдив, три нови сектора в Разград и очакване за скорошното завършване на "Българска армия" и "Лаута", то от доста години румънците решиха инфраструктурния си проблем и изградиха основата за едно по-добро и класно първенство.

Ще отделим внимание и на "Йон Облеменко", където тази вечер ще гледаме Левски. Но тази арена не е изключение, а част от общия фон, граден в северната ни съседка в последните 15 години. Всичко това се случи с държавно финансиране от около 1 милиард евро.

След построяването на националния стадион в Букурещ, който вече прие финал в Лига Европа и мачове от Евро 2020, местната власт реши, че трябва да обнови инфраструктурата във всички основни футболни центрове.

Тогава е отделена сумата от 1 милиард евро, която в никакъв случай не е малка, но за такъв дълъг период от време (над десетилетие) всъщност не е значителен процент от бюджета на страната.

Това води до настоящата действителност, в която Румъния разполага с 11 чисто нови футболни стадиона, отговарящи на всички условия на УЕФА. В момента се строят още пет, а други пет са на база проект и скоро ще бъдат задействани. Тоест, ако всичко се движи по план, до няколко години бройката нови стадиони ще стане 21. Повтаряме - ние имаме готов "Колежа", почти готови "Армия" и "Лаута", почти завършеният в Разград и строящият се във Варна.

Надяваме се, когато румънците стигнат до кота "21", в този момент у нас да не сме заседнали пак на теми като довършване на "Лаута", проект на "Герена" и въпроси около това строи ли се стадионът във Варна.

Дълги години у нас вината за състоянието на старите стадиони се прехвърляше върху клубовете, които реално не притежават нито самите съоръжения, нито земята под тях. А в Румъния това изобщо не бе казус, когато въпросният план бе задействан.

Държавата построи всичките модерни съоръжения без да поиска и една лея от клубовете, а след това им взима наем на мач, което при правилно структуриране на разходите и адекватно управление на клуба всъщност не се оказва проблем.

Наемът зависи от град, капацитет и други фактори, разбира се. За да влезем в конкретика, нека погледнем каква е ситуацията при опонента на Левски, позовавайки се на публични данни от медиите в страната, без те да са официални.

"Йон Облеменко" е третият по големина стадион в Румъния и най-големият извън Букурещ. Капацитет от 30 983 зрители, като изграждането му струва 52 милиона евро. Открит е през 2017-а след двегодишен строеж и негов собственик е община Крайова, която иска от Университатя по 15 000 евро на домакинска среща.

От пандемията насам средната посещаемост на мачовете на отбора в първенството варира между 9500 до 11500 души, като през миналия шампионски сезон достига до 14 000 души средно на мач. Простата сметка показва, че дори билетът да е по 1.5 евро (а той е значително по-скъп), то за Университатя луксът да играе на чисто нов и модерен стадион изобщо не е непосилен.

Подобна е ситуацията и в другите градове и при другите отбори, където вече няколко години моделът доказано работи. Не е случайно, че преди седмица състоянието на "Георги Аспарухов" бе една от основните теми на румънските медии преди срещата и тя бе коментирана с насмешка. Имаше и редица иронични постове на румънски фенове за състоянието на стадиона. Нещо, за което не може да ги виним.

По-старите и паметливи фенове в Румъния може и да са се сетили, че преди 21 години Левски победи техния Динамо на стадион, в който три от четирите сектора изглеждаха по абсолютно същия начин.

Същите тези фенове вероятно са си помислили същото, когато преди три години техният Сепси победи ЦСКА на стадиона в Борисовата градина, на който в същия му вид преди десетилетия битки води техният Стяуа.

От онези паметни мачове мина доста време, за което в Румъния бе подменена цялата футболна инфраструктура. Ние почти не помръднахме.

Днес в Румъния 11 стадиона са от категория 4 на УЕФА, позната още като "Елит". Това е категорията, която позволява провеждането на мача от всяка една фаза на европейските турнири, дори и финал.

У нас с доста условности, но по документи тази категория имат националния стадион "Васил Левски", който е под всякаква критика и всичко друго, но не и хубав стадион, както и "Хювефарма Арена" в Разград, който е нов на 3/4, а не изцяло.

След куп довършителни дейности тази категория взе и "Колежа", скоро от тази категория ще бъде и "Българска армия".

Споменатият "Йон Облеменко", който ще видим тази вечер струваше 52 милиона, но тук говорим за 30-хилядна арена с наистина внушителен вид. Целият този план за 1 милиард евро всъщност облагороди спортната инфраструктура в доста други градове за по-скромни средства, според нужните на местните клубове и на самото населено място.

Сепси, който отстрани ЦСКА с 6:0 в двата мача, игра на кокетен 8-хиляден стадион на стойност 20 милиона евро, а чисто новите арени в Арад, Плоещ и Търговище не надвишиха 15 милиона евро.

10 години след построяването на тези стадиони ценовата ситуация е доста по-различна, защото строящите се в момента арени на Динамо (Букурещ) или в Тимишоара, които като капацитет и мащаб ще се доближават до стадиона в Крайова, всъщност ще струват три пъти повече с бюджет от около 160 милиона евро.

За наше съжаление този пример не важи само за Румъния, защото можем да напишем абсолютно същия материал с подобни примери от Унгария, Полша, Чехия и Словакия, а от няколко години по този път тръгнаха и хърватите, където три стадиона се построиха, а други вече са в строеж.

Така встрани от важната спортно-техническа битка между шампионите на двете страни тази вечер, другата, далеч по-важна, е отдавна спечелена от румънците. При това с тежък разгром.

Дир.бг