Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва приетия миналия петък Закон за държавния бюджет за 2026 г.

Държавният глава няма да налага вето на Бюджет 2026. с мотив, че президентската институция не може да допусне повече финансова несигурност в държавата.

"Седем месеца България работи в условия на два пъти удължен бюджет за 2025 г., изработен и действащ в лева. А от 1 януари 2026 г. България прие еврото. Над 3 млрд. евро не са разплатени, около 1 млрд. няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 млрд. се включват задължени проекти в предишни години, но неразплатени до този момент. Настъпи моментът за плащане на старите сметки", изреди Йотова.

Тя съобщи, че на "Дондуков" 2 от приемането на бюджета до момента са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации, като само в 4 от тях са предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане.

"Внимателно се запознахме с всяко едно становище. Разбираеми са опасенията, свързани с бюджетния дефицит", коментира президентът.

По думите ѝ многократно повече от негативните становища са били призивите бюджетът да влезе в сила възможно най-скоро.

"Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране", изтъкна Йотова.

Според нея връщането на бюджета би блокирало още повече "дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование".

Тя отправи упрек към промените в други закони, гласувани заедно с бюджета, като напомни, че това трябва да се прави след отделни дискусии, обществени обсъждания и разглеждане в НС.

"Разбираемо е и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства", каза още Йотова.

Вчера тя прие на "Дондуков" 2 лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, заместника му Николай Денков и депутатите Венко Сабрутев и Стою Стоев, които ѝ връчиха с инициирана от партията петиция с искане да наложи вето, която са подписали над 34 хил. души.

За вето призоваваха и от ГЕРБ, както и от синдиката КТ "Подкрепа".

От КНСБ настояват омбудсманът Велислава Делчева да прати бюджета в Конституционния съд.

За сезиране на КС се подготвят и от ГЕРБ, но с мотиви за заложения дефицит над 3%. За необходимите 48 депутатски подписа трябва да се обединят с поне още една парламентарна група.

Днес Йотова заяви, че правният екип на президентската институция и редица конституционалисти не намират основания за противоконституционност.

Евентуално сезиране на КС няма да спре влизането в сила на Бюджет 2026.

Президентът призова усилията на институциите да бъдат насочени към подготовката на бюджета за 2027 г.

"Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват", заяви Йотова. Според нея най-оспорваните предложения са оставени за бюджета за догодина и изрази надежда те да бъдат подложени на "още по-сериозен, още по-прецизен анализ" и на обществени разисквания с ясна оценка на риска.

Дир.бг