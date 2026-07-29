След мащабното съхнене на иглолистните дървета на Шуменското плато вредители са засегнали и широколистните видове. На места са засегнати до 40% от буковите и дъбовите гори. Налага се санитарна сеч.

Това стана ясно на пресконференция днес с представители на Регионалната дирекция по горите /РДГ/, Североизточното държавно предприятие /СИДП/, Държавното горско стопанство-Шумен, Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/ и Лесозащитна станция-Варна.

"Нашата тревога е, че наблюдаваме влошаване на здравословното състояние и на буковите и дъбовите насаждения, които са местни и основни за нашите гори. Бих казал, че почти цялата територия на Природен парк „Шуменско плато“ е засегната, като най-засегнатите насаждения са някъде от порядъка на 30-40%“, каза директорът на РДГ-Шумен инж. Емил Гелов. Той поясни, че съхнат основно възрастните насаждения – букове на над 120 години и дъбове на над 80.

Според Гелов причина за съхненето са вредителите, които нападат дърветата вследствие на техния отслабен заради климатичните промени имунитет. „Начинът за решаването на този проблем, който се използва в България, е основно санитарната сеч, като целта е да спасим това, което все още ни е засегнато от тези болести“, каза специалистът.

„По бука са установени вредители, основно Зелена бронзовка, която се намира във връхната част на дървото. Те правят елипсовидни ходове в дървесината и те загиват“, каза директорът на Лесозащитна станция-Варна инж. Мария Кирилова, като добави, че само от началото на 2026 година в Шуменска област са сигнализирани като засегнати близо 13 000 декара широколистни и иглолистни насаждения.

Регионалната дирекция по горите вече е издала през тази година 17 предписания за провеждане на санитарни сечи, като 7 са на територията на Горско стопанство-Шумен



„С широколистната дървесина задоволяваме местното население, а иглолистната я продаваме на дървопреработвателните предприятия, тъй като населението не гори иглолистна дървесина и мека дървесина като липа“, обясни директорът на ДГС-Шумен инж. Радослав Генчев.

Служителите в момента усилено проверяват гората за болни дървета. Маркират се с оранжева точка. От Горското призоваха хората да внимават при движение в гората, особено при вятър, тъй като рискът от падане на клони е голям.

Специалистите са категорични, че въпреки сечта, гората няма да изчезне. Разчита се на естественото възобновяване, тъй като младите фиданки се запазват по време на сечта, а там където се оформят места без естествен подраст на следващата година се извършва залесяване от Държавното горско стопанство.

„Хората сигнализират – „много се сече“, но някъде трябва да се намери компромис. Още повече че сечейки санитарно, ние помагаме на гората естествено да се възобнови“, каза зам.-директорът на СИДП инж. Рина Димитрова.

През последната година се наблюдава забавяне тенденцията за съхнене на боровете и смърчовете на Шуменското плато. Те все още обаче страдат от корояди и фитопатогенни гъби.

ШУМ.БГ