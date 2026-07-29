Българският патриарх Даниил наложи забрана на архимандрит Никанор да служи за срок от 15 дни. Това съобщават от Софийската света митрополия, като уточняват, че наказанието е за "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".
"На архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир "Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" край с. Гигинци, Софийска епархия, е наложен "АРГОС" - пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 г.", се посочва в съобщението от Софийската света митрополия.
Оттам обясняват, че след направен опит заповедта да бъде връчена на архим. Никанор Мишков от трима клирици на Софийската епархия на адреса на обителта на неговото покаяние и установеното му отсъствие от манастира без благословението на епархийския му митрополит, клирикът беше уведомен по телефон за наложеното наказание.
Срещу архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано и Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд.
Малко след съобщението от Софийската света митрополия архимандрит Никанор написа във Facebook, че е приел украински деца за две седмици и затова е получил 15-дневния аргос.
"Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо. Приятели, ние монасите сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет, и ще се подчиня на поредното наказание, които по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината", пише Никанор и продължава:
"Нека сега и той си надвие на ината, да покаже на дело отеческа любов, прошка, Христовото смирение пред учениците, и да ми даде отпусното писмо! Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът ни ще е минал и ще идем да се причастим Обади ми се викарният епископ дядо Йоан да ми съобщи за наказанието, понеже пратили трима попа да ми го донесат в манастира, но не ме намерили там".
Наказанието, наложено на Никанор, идва ден след като той призова патриарх Даниил да напусне поста си. В остро изявление, публикувано в личния му профил във "Фейсбук", той отправи обвинения и критики към главата на Българската православна църква.
"Още при избирането му за патриарх понечих да се махна от БПЦ, тъй като счетох - и считам - това за особено мерзостно престъпление спрямо православната вяра и спрямо българския народ. Ще видите, че с времето всички ще се съгласите с мен. Явих се на разговор с него, но той ме задържа с лъжливи обещания, че сме щели да работим с него за доброто на БПЦ. И почти веднага започна подмолна административна война срещу мен и срещу братството на Църногорския манастир. Преди година и половина, както се полага по Устав, аз се оттеглих от игуменството на манастира, за да мога да получа отпусно от БПЦ и да се потрудя другаде на Божията нива. Патриарх Даниил презря волята на манастирското братство и не спази Устава на БПЦ. Оттогава и ние го презряхме", написа той.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
Гнусен руски поп, инсталиран за псевдо-патриарх от гундяев и путин, слуга на кгб/дс мафията. Баща му е от ДС, а той самият е "глупав" както Никанор го определи. Боклук като радев/борисов/пеевски олигархичната мафия, искащи религия в училищата. В 21-ви век религия???!!! 🤣
Позор за умовете ви!
Никанор патриарх!
Анонимен
Никой не е задължен да споделя с теб твоите грехове,ако наистина служиш на бога,стой само под херувими,а не прегърнал чужди знамена,под същото това знаме,поругаха източното православие в украина и изобщо с какво право се развява чуждо знаме в собствената ни Родина,която явно не е твоя,имаше един маниак,нямащ нищо общо с бога по площадите и ти си поел по тоя път,нямаш право да вземаш страна!
Анонимен
ПП никой никого не може да задържи,ако си искал,да си излязал,толкова ли си"ценен"като богоугоден служител,май точно обратното,политик си,срам си!
До 29.07.2026 17:47
Млъквай, амуджо! Махай се от България щом се изявяваш, като предател на глас!
Анонимен
Комунист християнин, няма такова животно.
Анонимен
29.07.2026 17:47
Очевидно е какъв си и какви са ти целите, как не те е срам да коментираш?!?
В училищата трябва да има часове по религия!
Заобиколени сме от атеистична пропаганда, родителите не предават на децата си християнските ценности, а има нужда от вяра.
Ако човек се замисли ще осъзнае, че без въведение във вярата е като диво животно облечено и пуснато в света. Няма морални бариери.
Анонимен
Наказанието било щот приел украински деца, не щото се е снимал с украински флаг и не щото предния ден е правил призови за разкол в Църквата. Да го отлъчват и да ходи в укропската църква при любимите му украински деца.
Анонимен
Украинците да си заврат украинския флаг в гъза!