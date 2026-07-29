Българският патриарх Даниил наложи забрана на архимандрит Никанор да служи за срок от 15 дни. Това съобщават от Софийската света митрополия, като уточняват, че наказанието е за "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".

"На архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир "Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" край с. Гигинци, Софийска епархия, е наложен "АРГОС" - пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 г.", се посочва в съобщението от Софийската света митрополия.

Оттам обясняват, че след направен опит заповедта да бъде връчена на архим. Никанор Мишков от трима клирици на Софийската епархия на адреса на обителта на неговото покаяние и установеното му отсъствие от манастира без благословението на епархийския му митрополит, клирикът беше уведомен по телефон за наложеното наказание.

Срещу архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано и Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд.

Малко след съобщението от Софийската света митрополия архимандрит Никанор написа във Facebook, че е приел украински деца за две седмици и затова е получил 15-дневния аргос.

"Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо. Приятели, ние монасите сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет, и ще се подчиня на поредното наказание, които по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината", пише Никанор и продължава:

"Нека сега и той си надвие на ината, да покаже на дело отеческа любов, прошка, Христовото смирение пред учениците, и да ми даде отпусното писмо! Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът ни ще е минал и ще идем да се причастим Обади ми се викарният епископ дядо Йоан да ми съобщи за наказанието, понеже пратили трима попа да ми го донесат в манастира, но не ме намерили там".

Наказанието, наложено на Никанор, идва ден след като той призова патриарх Даниил да напусне поста си. В остро изявление, публикувано в личния му профил във "Фейсбук", той отправи обвинения и критики към главата на Българската православна църква.

"Още при избирането му за патриарх понечих да се махна от БПЦ, тъй като счетох - и считам - това за особено мерзостно престъпление спрямо православната вяра и спрямо българския народ. Ще видите, че с времето всички ще се съгласите с мен. Явих се на разговор с него, но той ме задържа с лъжливи обещания, че сме щели да работим с него за доброто на БПЦ. И почти веднага започна подмолна административна война срещу мен и срещу братството на Църногорския манастир. Преди година и половина, както се полага по Устав, аз се оттеглих от игуменството на манастира, за да мога да получа отпусно от БПЦ и да се потрудя другаде на Божията нива. Патриарх Даниил презря волята на манастирското братство и не спази Устава на БПЦ. Оттогава и ние го презряхме", написа той.

Dir.bg