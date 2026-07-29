Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през идните седмици, заплашвайки с нови бедствия, дори докато горските пожари продължават да бушуват в Испания и Франция, заяви ръководителката на европейското звено за управление при бедствия, цитирана от Ройтерс и БТА.

Мария Цубер, ръководителка на Европейския кооринационен център за спешни действия, заяви, че продължаващата гореща вълна означава, че следващите няколко дни ще бъдат много тежки във Франция, но и че други страни също трябва да се "подготвят за непосредствени потенциални бедствия".

"Следващият риск вече се придвижва към Гърция, а също и към Централна Европа", каза Цубер пред репортери.

"Гърция засега беше пощадена и сега виждаме, че рискът се приближава към нея. Италия ще се изправи пред риск в началото на август. Ще трябва да видим какво ще се случи и с Иберийския полуостров, защото ако (рискът) е там, цяла Европа ще бъде в пламъци", каза тя.

Прогнозата отразява метеорологичните условия, които помагат на пожарите да се възпламенят и разпространят бързо, като високи температури, сух въздух, вятър и липса на дъжд.

Изменението на климата засилва горещите и сухи условия, които позволяват на горските пожари да се разпространяват по-бързо и да горят по-дълго.

Миналата година Европа преживя най-тежкия си сезон на горските пожари в историята, когато те изпепелиха над милион хектара. Цубер посочи, че пожоопасната обстановка в Европа тази година досега е била подобна.

"Има потенциала това да е пореден рекорд", допълни тя.

Центърът на ЕС координира разполагането на самолети и пожарникари в страни, които искат спешна подкрепа, използвайки ресурси, обединени от европейски страни и наети от ЕС. Към настоящия момент е изпратил седем самолета и четири хеликоптера във Франция, и шест самолета и три наземни екипа за гасене на горски пожари в Испания.

Не всички самолети от въздушния флот на ЕС са заети в момента, а някои са предварително разположени в Източна и Централна Европа, тъй като рискът там се увеличава, обясни Цубер.

Дир.бг