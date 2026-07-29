Audi представи новия си флагмански SUV модел Q9, с който компанията най-накрая влиза в сегмента на пълноразмерните луксозни всъдеходи. Моделът се насочва директно към конкуренти като Mercedes-Benz GLS и BMW X7, които от години присъстват в този клас.

Audi изоставаше от основните си конкуренти при големите SUV модели. Mercedes-Benz предлага GLS вече около две десетилетия, а BMW представи X7 през 2019 г. Новият Q9 обаче трябва да промени това и да се превърне в най-просторния автомобил в гамата на германската марка.

Моделът ще се предлага в две версии - стандартен Q9 и по-спортен SQ9. И двата автомобила използват една и съща основа, но се различават по задвижване и динамични характеристики.

Audi Q9 има междуосие от 3137 мм, което е по-дълго от това на Chevrolet Tahoe. Американският SUV е по-дълъг като общи размери, но Audi е успяла да направи каросерията по-компактна в предната и задната част.

Новият модел е най-големият автомобил, създаван от Audi. Интериорът предлага три реда седалки с конфигурации за шест или седем пътници. Версията с шест места включва две отделни капитански кресла на втория ред, които осигуряват по-високо ниво на комфорт.

Външният дизайн напомня на обновения Audi Q7, но с по-големи размери. Клиентите ще могат да избират между 21-, 22- и 23-цолови джанти.

Q9 получава сериозна спирачна система. Отпред са монтирани 15,7-инчови дискове с шестбутални апарати, а отзад - 13,8-инчови дискове с еднобутални апарати.

Audi Q9 използва битурбо 2,9-литров V6 двигател, познат от предишното поколение на спортния RS5. В SUV модела агрегатът развива 429 к.с. и 600 Нм въртящ момент.

Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,9 секунди. Двигателят работи с осемстепенна автоматична скоростна кутия и системата за задвижване на четирите колела quattro.

Сред най-интересните технологии в модела е системата за осветление Digital Matrix LED. Audi твърди, че тя е по-развита от предишната лазерна технология и позволява използване на максимална сила на фаровете, без да заслепява останалите участници в движението.

Системата може автоматично да намалява светлината към други автомобили, пешеходци и отражателни пътни знаци. Така водачът получава по-добра видимост, без да създава опасност за останалите.

Q9 разполага и с OLED задни светлини с хиляди микро светодиоди. Те могат да променят светлинния си подпис според ситуацията. Сред допълнителните функции са мигачи, които прожектират стрелка върху пътя в посоката на завиване, за да предупреждават други автомобили, пешеходци и велосипедисти.

За клиентите, които търсят повече динамика, Audi предлага SQ9. Спортната версия използва 4,0-литров битурбо V8 двигател, познат от предишната версия на RS6 Avant.

Мощността достига 591 к.с., а въртящият момент е 800 Нм. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 3,8 секунди, а максималната скорост е ограничена до 250 км/ч.



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SQ9 получава осемстепенна автоматична скоростна кутия, quattro със задно ориентирано разпределение на мощността и блокиращ заден диференциал. Стандартно автомобилът е оборудван с адаптивно въздушно окачване.

Спортният SUV използва 22-цолови джанти с гуми 285 мм отпред и 305 мм отзад. Като опция се предлагат 23-инчови колела с още по-широки гуми.

Заради по-мощния двигател SQ9 получава по-големи спирачки с 16,5-инчови дискове и шестбутални апарати отпред.

Централната конзола отпред се отличава с огромни дисплеи, простиращи се "от край до край". От тях могат да се настройват функциите на колата, да се ползва навигация и какво ли още не.

Дори стандартната версия предлага панорамен покрив, аудиосистема Bang & Olufsen и по-малко използване на лъскави черни пластмаси. Audi залага повече на материали като дърво и метал. Новата 4D озвучителна система превръща музиката в завладяващо изживяване.

Интериорът впечатлява още с лесен достъп до третия ред седалки.

За първи път в Audi всички врати могат да се управляват електрически - функция, на която скоро ще разчитате. Независимо дали с ключ, приложението myAudi , MMI, педала на спирачката или катарамата на предпазния колан - отварянето и затварянето на вратите е интуитивно и лесно. Благодарение на широкия им ъгъл на отваряне, влизането винаги е лесно, независимо дали с тежки пазарски чанти или детска количка.

Освен това, богат набор от сензори за обкръжение с функция за разпознаване на препятствия спират вратата, ако няма достатъчно място за отваряне - особено полезно в тесни места за паркиране. Тази функция може също да помогне за подобряване на безопасността на движението, например чрез разпознаване на приближаващи велосипедисти или други участници в движението.

Сред акцентите в дизайна е и осветения панорамен люк на покрива с превключваща се прозрачност. Стандартното ламинирано стъкло с покритие отразява инфрачервената светлина и блокира повече от 99,5% от UV-лъчите. Конвенционалната щора вече не е необходима. Когато автомобилът е паркиран, покривът автоматично става непрозрачен, за да се предотврати погледът отвън. Когато автомобилът се стартира отново, последната настройка се възстановява автоматично. Най-високото ниво на оборудване включва и осветление: 84 светодиода осветяват покрива в един от 30 цвята, съответстващи на избраното околно осветление.

Осветлението задава атмосферата в новия SUV. Във всяко Audi Q9 контурното осветление на арматурното табло и вратите подчертава ширината на интериора. Пълното и атмосферно осветление е стандартно за предните врати и се предлага като опция за задните врати.

Най-големият SUV на Audi предлага огромен багажник. Освен това имате и две безжични зарядни подложки, съвместими със стандарта Qi2.2, и USB-C портове за зареждане, осигуряващи до 100 вата. Безжичното двойно зарядно устройство позволява бързо зареждане на два смартфона едновременно.

Базовата цена на Audi Q9 в САЩ започва от 89 095 долара. Срещу допълнително заплащане клиентите могат да добавят панорамен покрив с осветление, по-развита светлинна система и капитански кресла на втория ред.

Audi SQ9 ще стартира от 119 395 долара, а първите доставки се очакват през четвъртото тримесечие на 2026 г.

Компанията все още не коментира възможна още по-мощна версия RSQ9. На въпрос за такъв модел Audi отговаря само с "без коментар", което оставя възможността отворена.

Дир.бг