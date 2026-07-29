19 тона пилешко месо, предназначено за животинска храна, е било спряно от разпространение в магазинната мрежа напът към трапезите ни. Освен него са задържани и над 16 тона масло задържаха при специализирана операция на Отдел "Икономическа полиция" към СДВР, съобщава БНТ.

Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за консумация месо.

На пилешкото е имало етикети, които указват, че е за животинска консумация, но на част от пакетите тези етикети липсват, беше установено при проверка в склада.

Месото е от Бразилия, а маслото е произведено в Дания.

Към момента 35-те тона са възбранени от БАБХ, като от Агенцията посочиха за БНТ, че тяхната проверка продължава. Към момента управителят на фирмата не е дал повече подробности.

Малко по-рано от БАБХ съобщиха, че за периода от 22 юни до 21 юли 2026 г. са извършени 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани.

Възбранени и насочени за унищожаване са 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.

За посочения период са издадени: 859 предписания и 120 акта за установяване на административни нарушения; 25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни, от които 2 са за предприятия и складове за търговия на едро с храни, а 23 - за обекти за търговия на дребно; 6 заповеди за спиране на част от дейността на обекти за храни, от които 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене и магазини за хранителни стоки.

Дир.бг