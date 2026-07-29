19 тона пилешко месо, предназначено за животинска храна, е било спряно от разпространение в магазинната мрежа напът към трапезите ни. Освен него са задържани и над 16 тона масло задържаха при специализирана операция на Отдел "Икономическа полиция" към СДВР, съобщава БНТ.
Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за консумация месо.
На пилешкото е имало етикети, които указват, че е за животинска консумация, но на част от пакетите тези етикети липсват, беше установено при проверка в склада.
Месото е от Бразилия, а маслото е произведено в Дания.
Към момента 35-те тона са възбранени от БАБХ, като от Агенцията посочиха за БНТ, че тяхната проверка продължава. Към момента управителят на фирмата не е дал повече подробности.
Малко по-рано от БАБХ съобщиха, че за периода от 22 юни до 21 юли 2026 г. са извършени 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани.
Възбранени и насочени за унищожаване са 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.
За посочения период са издадени: 859 предписания и 120 акта за установяване на административни нарушения; 25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни, от които 2 са за предприятия и складове за търговия на едро с храни, а 23 - за обекти за търговия на дребно; 6 заповеди за спиране на част от дейността на обекти за храни, от които 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене и магазини за хранителни стоки.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Мафиотите им пуснали фандък на корумпираните държавни калинки , само боклук в тая държава
Анонимен
Това е тровене на нацията, докато се правят само предписания а не глоби и затвор тези неща ще продалжават винаги.
Анонимен
Браво на службите за тази работа , това че сме индианско племе не означава че трябва да се храним със отпадъци
Анонимен
А колко още не са били хванати и са изядени от това племе живеещо тук?
Анонимен канибал
ас като ви казвам че и човешко месо слагат в кренвиршите в бедната и корумпирана българия вие не ми вярвате , ако е само животинска храна да ядем ще е добре но се и самоизяждаме
Анонимен
То няя хора ве брат кво човешко