Футболните отбори на „Волов-Шумен 2007“ и „Светкавица 2014“ Търговище завършиха 1:1 в контролна среща, играна на ст. „Панайот Волов“ в Шумен.

Шуменци имаха игрово предимство през по-голямата част от мача. Гостите от Търговище се възползваха от малкото си положения и не допуснаха загуба. „Волов-Шумен 2007“ бе близо до победата в последната минута на срещата, но гредата помогна на „Светкавица“.

Двата гола в мача паднаха през първото полувреме. В 15-тата минута Радослав Ковачев с удар от далеч изненада вратаря на „Светкавица“ и отбеляза за 1:0.

Гостите възстановиха равенството три минути по-късно. Младен Маринов бе изведен на стрелкова позиция в наказателното поле на шуменци и вкара за 1:1.

До края на полувремето, както и през второто шуменските играчи направиха десетки атаки, но не стигнаха до нов гол.

В 89-тата минута капитанът на „Волов-Шумен 2007“ Алекс Наков стреля, но топката срещна гредата.

Следващата проверка на шуменския отбор е на 8 август. Отборът ще играе с „Черноморец“ Балчик. До този момент „Волов-Шумен 2007“ спечели с 4:0 срещу „Олимпик“ (Варна) и с 3:0 срещу дубъла на „Черно море“.

ШУМ.БГ