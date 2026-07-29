Футболните отбори на „Волов-Шумен 2007“ и „Светкавица 2014“ Търговище завършиха 1:1 в контролна среща, играна на ст. „Панайот Волов“ в Шумен.
Шуменци имаха игрово предимство през по-голямата част от мача. Гостите от Търговище се възползваха от малкото си положения и не допуснаха загуба. „Волов-Шумен 2007“ бе близо до победата в последната минута на срещата, но гредата помогна на „Светкавица“.
Двата гола в мача паднаха през първото полувреме. В 15-тата минута Радослав Ковачев с удар от далеч изненада вратаря на „Светкавица“ и отбеляза за 1:0.
Гостите възстановиха равенството три минути по-късно. Младен Маринов бе изведен на стрелкова позиция в наказателното поле на шуменци и вкара за 1:1.
До края на полувремето, както и през второто шуменските играчи направиха десетки атаки, но не стигнаха до нов гол.
В 89-тата минута капитанът на „Волов-Шумен 2007“ Алекс Наков стреля, но топката срещна гредата.
Следващата проверка на шуменския отбор е на 8 август. Отборът ще играе с „Черноморец“ Балчик. До този момент „Волов-Шумен 2007“ спечели с 4:0 срещу „Олимпик“ (Варна) и с 3:0 срещу дубъла на „Черно море“.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Какви са целите на отбора ?
Колко момчета от старшата са привлечени в отбора ? Президент има ли ФК Волов ? Кой е ст.треньор на отбора ? Кой ще отговаря на тия въпроси? Нали любителите на футбола трябва да са запознати.
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
До Анонимен 21:53
Президентът се чуди къде да седне ти кво се питаш...
Анонимен
Кога ще има назначен старши треньор на отбора. Крайно време е.
Анонимен
Пак ли съдийската такса е била за сина на социално слабия Мартин Димитров
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
До алчност
Нормално нали преди лапаше всичките селски мачове. 2 по 1 няма горкичкия
Пародия бфс
А оня смешник Милен ключаря и той не лапа ли