Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.
В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени "десетки" цели в Ислямската република.
По-рано СЕНТКОМ заяви в социалните мрежи, че предприела "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник, когато Йордания съобщи, че са били прехванати пет ракети, насочени към американска военна база в страната.
БТА
Коментари
Анонимен
Ама това на снимката е руската ЗРС" Оса".
Анонимен
Абсолютно!
Анонимен
Абсолютно! Това са имали,това са сложили!
Анонимен
бой по молите
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Извинявам се на редакция, която ми изтри мнението, за подвеждащата информация за "авариралият" украински Ф-16. Украинските ВВС вече потвърдиха за 2 броя "аварирали" Ф-16. Един вчера при който пилота е катапултирал успешно и един днес, за чийто пилот обаче още не се знае дали е оцелял.