Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени "десетки" цели в Ислямската република.

По-рано СЕНТКОМ заяви в социалните мрежи, че предприела "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник, когато Йордания съобщи, че са били прехванати пет ракети, насочени към американска военна база в страната.

БТА