Българин бе осъден на 12 години затвор в Обединеното кралство след неуспешен опит да внесе контрабандно голямо количество оръжие и боеприпаси. 57-годишният Петър Петров е бил задържан на фериботното пристанище в Дувър непосредствено след влизането си в страната, съобщава кореспондентът на NOVA.

Сънародникът ни е прекосил Ламанша с нает от Европа микробус. При влизането на британска територия превозното средство е било отклонено за рентгеново сканиране, което е отчело аномалии. При последвалата щателна проверка граничните полицаи открили 54 пистолета марка Glock, укрити в две резервни гуми - съответно 24 в едната и 30 в другата. В купето са намерени 764 патрона, два ножа и 1000 евро в брой, за които се предполага, че са били авансово плащане за курса.

Пред съда стана ясно, че Петров е отказал да съдейства на разследващите и не е разкрил за кого е била предназначена пратката. Отказът му за сътрудничество е отчетен при определянето на 12-годишната му присъда, въпреки че той няма предишни осъждания.

Разследващите определят акцията като сериозен удар срещу британския ъндърграунд. На черния пазар на Острова един пистолет Glock се търгува между 1000 и 3000 паунда, а оръжие за извършване на убийство може да бъде наето за едва 200-300 паунда.

Британските власти подчертават, че подобен опит за пренос на цяла пратка от сглобени оръжия е бил изключително рискован. Поради строгото местно законодателство, предвиждащо до 5 години затвор само за незаконно притежание, организираните мрежи обикновено избягват подобни курсове и внасят оръжията разглобени на части.

От британската полиция допълват, че заради засиления трафик на оръжия от Източна Европа и Турция, всички куриери, пътуващи с документи от този регион, включително от България, преминават през специален и щателен контрол на граничните пунктове.

Дир.бг