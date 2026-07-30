Размествания в политическите групи настъпиха в Общинския съвет в Шумен. Това обяви председателят му Ася Аспарухова.
Татяна Кипрова е подала заявление за напускане на групата на ГЕРБ в местния парламент. Тя става независим общински съветник. Кипрова бе избрана от гражданската квота на партията.
Групата на ДПС бе напусната от Емне Осман. Александър Денев напусна групата на ПП-ДБ.
Двамата се присъединяват към формацията „Кауза Шумен“ в Общинския съвет, чиято група нарасна до 6 души.
Независимите съветници пък стават 5.
ШУМ.БГ
Коментари
Делиорман
Призоваваме Емине Осман да напусне Общинския съ
вет Шумен.
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* Коментар транслитериран от системата13 19
Александър Паунов
Гледат да се прилепят към силните на деня! За всички е ясно, че Петьо ще бъде подкрепен от ПБ на следващите местни избори и ще трансформира този град из основи! Той умее да решава проблемите, а не просто да ги посочва и да вдига излишен шум за нищо!
Анонимен
Мамин Сашко и той бърза да напусне кораба по заповед на мама. Да им е честит в тв формацията Кауза Шумен, там са все видни интелектуалци. Сега следва към тях да се присъедини Гого тъпото, и Женя интелекта.
Анонимен
Сменят боята,но се държат за кокала.Няма прости,само тарикати
ШУМ.БГ
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Шуменец
Тези "местни патриоти" би трябвало да имат малко морал и достойнство, след като не подкрепят политиката на партията , която ги е издигнала и благодарение на това - общински съветници ,да ПОДАВАТ ОСТАВКА или се натискат за хонорара, който никак не е малък. Абстрахирам се от г-жа Кипрова, тя е човек, който държи на името си и вероятно ще направи правилния ход, защото финансите не са проблем при нея
Анонимен
да си сменят резбата, те това го могат избранниците
Анонимен
След 20 години СДС и ГЕРБ Коприва е независима, с апетит за Прогресивна България и мерак за власт в следващия кметски екип. Само с пари не става, нужна е и слава. Медиите са това!
Анонимен
Малко късно,но Емне,се осъзна,че место то и,не е,при предателите на шиши,амид Бари амид.