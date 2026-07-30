Размествания в политическите групи настъпиха в Общинския съвет в Шумен. Това обяви председателят му Ася Аспарухова.

Татяна Кипрова е подала заявление за напускане на групата на ГЕРБ в местния парламент. Тя става независим общински съветник. Кипрова бе избрана от гражданската квота на партията.

Групата на ДПС бе напусната от Емне Осман. Александър Денев напусна групата на ПП-ДБ.

Двамата се присъединяват към формацията „Кауза Шумен“ в Общинския съвет, чиято група нарасна до 6 души.

Независимите съветници пък стават 5.

ШУМ.БГ