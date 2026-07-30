"Продължаваме Промяната" ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вицепрезидентът Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред NOVA председателят на парламентарната група акад. Николай Денков.

По думите му искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. "Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а четири от тях дават основания за жалба до Конституционния съд", каза той.

Като пример Денков посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпцията за невиновност. "Има постановка, според която, ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия я, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невиновност отпада", заяви той.

Според Денков част от тези разпоредби нямат място в Закона за бюджета, тъй като не са свързани с финансови въпроси. "Част от тях дори влизат в сила от 1 януари 2027 г. и спокойно можеха да преминат през обществено обсъждане", допълни той.

Денков коментира и решението на Йотова да не върне бюджета за ново обсъждане. По думите му тя е възприела изцяло аргументите на изпълнителната власт. "Това, което ни изненада, беше, че тя плътно застана зад аргументите на правителството и заяви, че няма конституционни проблеми. Ние ще подадем жалбата и нека Конституционният съд да реши кой е прав", подчерта председателят на ПГ на ПП.

Той постави под съмнение и твърдението на кабинета, че в бюджета са заложени 3 милиарда евро за покриване на стари задължения. "Ако действително има такива задължения, те трябваше да бъдат описани в бюджета, както е правено и преди. Не може просто да се каже, че има едни милиарди без конкретика. Това много напомня на политически твърдения, които не се подкрепят с факти", заяви Денков.

Според него опозицията е длъжна да използва всички законови механизми, когато вижда проблеми. "Не е коректно да се твърди, че това е самоцелно вето. Нашата работа е, когато има проблем, да го покажем и да търсим всички законови средства той да бъде отстранен", каза още председателят на ПГ на ПП.

По думите му жалбата до Конституционния съд ще бъде внесена независимо от инициативата на ГЕРБ, които също обявиха намерение да атакуват бюджета. "Това, което видях, е, че от ГЕРБ атакуват други текстове. Няма припокриване между основанията. Ние ще внесем нашата жалба, а ако те решат да я подкрепят - добре. По същия начин и ние бихме подкрепили техните аргументи там, където са основателни", категоричен е Денков.

Той коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. "Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена", каза Денков.

Той потвърди, че в "Продължаваме Промяната" и партньорите им има съгласие да бъде издигнат единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. "Без съмнение той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат", заяви Денков.

По думите му кандидатът трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата. "Той трябва да бъде президент на цяла България. Не говорим за десен кандидат, а за човек, който може да спечели мажоритарен вот в цялата страна", каза Денков.

Но категорично изключи възможността за преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. "С Борисов няма да седнем на преговори. Това го казваме всеки път. Ако той действително смята, че европейското развитие на България е важно, може да подкрепи кандидат, който има шанс да защитава тези ценности, но ние няма да водим преговори с ГЕРБ".

dir.bg